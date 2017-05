Erst recht nachdenklich stimmt die Jahresarbeitszeit. Seit 2006 hatte die Bäckerei Walter auch am Sonntagvormittag geöffnet, das hiess dann: 7-Tage-Woche. «Wir hatten nur an zwei Tagen im Jahr geschlossen: Weihnachten und Neujahr.» Erst in den letzten Jahren gönnten sich die Walters eine Erleichterung: Seither blieb das Geschäft auch am 26. Dezember und um 2. Januar zu. Also vier Tage geschlossen, 361 Tage offen. Ist das überhaupt auszuhalten? Günter Walter zuckt bloss mit den Schultern: «Das ist Gewohnheitssache.» Sie sei aber immer mit den Kindern eine Woche in die Skiferien gegangen, betont Silvia Walter, und ihr Mann habe Verwandte in Deutschland besucht. Aber gemeinsame Ferien lagen nicht drin.

Ein Jahr in Mexiko

Auf 33 Jahre im eigenen Geschäft kann das Ehepaar zurückblicken. Günter Walter lernte das Bäckerhandwerk noch in seiner Heimat Deutschland, seine Frau Silvia, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Küttigen, ist gelernte Konditorin-Confiseuse. Kennen gelernt haben sie sich in Zermatt, als sie im gleichen Betrieb arbeiteten. Weitere Stellen waren in Davos, Andermatt oder Luzern. Dann kam ein Abenteuer: 1982/83 führten sie gemeinsam die Bäckerei in einem Hotel von Volkswagen in der Touristenstadt Cancún, an der mexikanischen Karibikküste. «Einen Tag pro Woche hatten wir frei, dann reisten wir nachts mit dem Bus an verschiedene Ziele im Land. Am Morgen waren wir hundemüde!», erinnert sich Günter Walter.

Nach dem Jahr in Mexiko wurde geheiratet. Mitte 1984 starteten sie als selbstständige Gewerbetreibende in Gretzenbach, in der Bäckerei an der Ettenburgstrasse 2 beim Restaurant Frohsinn. 1998 folgte der Wechsel nach Schönenwerd in die vormalige Bäckerei Dambach an der Schmiedengasse. Von dort gings 2006 weiter an den heutigen Standort an der Oltnerstrasse. Dort hatte die Oltner Bäckerei Wacker nach kurzer Zeit ihre Filiale wieder aufgegeben. Im Dorf war sie jahrzehntelang als Bäckerei Salvisberg bekannt.

Ende Monat wieder Ruchbrot

Hier gab es nun das Walter-Brot in vielen Sorten, Parisettes, Sandwiches, Wähen, Spitzbuben, Mohrenköpfe und viele Stückli, vor Ostern selbstgemachte Schoggihasen. «Die stärkste Zeit im Jahr brachten uns die Dreikönigskuchen», erinnert sich Silvia Walter, «mehr noch als die Grittibänzen zum Samichlaus.» Das meistverlangte Brot war das Ruchbrot, zuletzt zu Fr. 3.10 das Pfund. Am Brotverkauf konnte die Bäckersfrau im Laden fast das Datum ablesen: «Anfang Monat konnten wir mehr Spezialbrote verkaufen. Ende Monat, wenn das Geld knapper wurde, wurde dann wieder das günstigere Ruchbrot verlangt.»

In der Bäckerei Walter gab es ausserdem stets die «Salvisberg-Stängeli» zu kaufen, eine weitherum bekannte Spezialität der Vorgängerbäckerei. Bis vor ein paar Jahren wurden sie noch von Hugo Salvisberg hergestellt, zuletzt von Silvia Walter. Die Stängeli mit dunklem oder hellem Überzug, verpackt in silberne oder rote Folie, sind nun Geschichte, noch lebendig als Erinnerung ihrer Liebhaber.

Für Günter und Silvia Walter endet heute Mittwoch ein arbeitsreiches Berufsleben. Sie ziehen sich zurück nach Küttigen, wo sie das Elternhaus der Frau umbauen. Ihr Vater war Lokomotivführer und Nebenerwerbsbauer. Zum Betrieb gehören 17 Obstbäume: Äpfel, Kirschen, Zwetschgen. Da wird es schon noch zu tun geben: «No chli öppis fuuschte», meint die Bäckersfrau, im Garten vielleicht, noch etwas reisen. Wann werden sie aufstehen? Günter Walter kann sich das noch nicht vorstellen.