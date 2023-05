Jahresabschluss Raiffeisenbank am Eppenberg verkündet für 2022 ein «sehr gutes» Ergebnis An der 177. Generalversammlung der Regionalbank in Schönenwerd stimmten die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft einer Statutenänderung zu. Sie wurden zudem über das Wachstum im letzten Jahr unterrichtet.

Die Raiffeisenbank am Eppenberg erzielte 2022 «ein sehr gutes Ergebnis». Bild: zvg

Die Raiffeisenbank am Eppenberg hat im Berichtsjahr 2022 «ein sehr gutes» Ergebnis erzielt. Sie konnte ihre starke Position im Kundengeschäft weiter ausbauen. Die Kundeneinlagen haben laut einer Mitteilung um fast 2,5 Prozent zugenommen und die Hypothekarforderungen um gut 9 Millionen auf neu rund 740 Millionen Franken.

Stefan Scherer, Präsident des Verwaltungsrats der Raiffeisen am Eppenberg. Bild: zvg

Nach drei Jahren fand die 117. Generalversammlung der Raiffeisenbank am Eppenberg wieder physisch statt: Verwaltungsratspräsident Stefan Scherer konnte 676 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter in der Betoncoupearena in Schönenwerd begrüssen.

Die Anwesenden genehmigten, so heisst es in der Mitteilung, die Jahresrechnung 2022 und beschlossen die Verzinsung der Anteilscheine zu 6 Prozent. Auch einer Statutenänderung wurde demnach mit grossem Mehr zugestimmt. Die revidierte Form erlaubt es der Regionalbank künftig, den formellen Teil der GV auf dem schriftlichen oder elektronischen Weg in Form einer Urabstimmung durchzuführen.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Die Kapitalsituation der Raiffeisenbank am Eppenberg sei «äusserst stabil», so heisst es. Mit einem Jahresgewinn von rund 800'000 Franken für das Geschäftsjahr 2022 stärke sie ihre Eigenkapitalbasis erneut. Das Ergebnis bedeutet ein Wachstum von rund einem Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021.

«Aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, der anhaltend hohen Inflation und der steigenden Rezessionsgefahr» bleibe das Marktumfeld herausfordernd. Doch auch für Geschäftsjahr 2023 erwarte die Regionalbank «einen soliden Geschäftsgang».

Die Kosten seien im Geschäftsjahr 2022 gestiegen: Einerseits fielen weiterhin Fusionskosten an, andererseits konnte die Raiffeisenbank am Eppenberg wieder Anlässe wie das Sommerfest durchführen und unterstützte unter anderem lokale Projekte und Vereine.

Per Jahresende beschäftigte die Raiffeisenbank am Eppenberg 38 Mitarbeitende, davon 2 Auszubildende. (otr)