Das meistdiskutierte Thema an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Mittwochabend war nicht auf der Traktandenliste zu finden: Fritz Peier, ein Anwohner der Stüsslingerstrasse, machte seinem Ärger über das regelmässig wiederkehrende Hochwasser in seinem Keller Luft.

Denn seit rund sechs Jahren habe er bei starkem Regen einen überfluteten Keller – fünf mal sei dies bereits geschehen – und bezahlt dafür jeweils 200 Franken Selbstbehalt an die Versicherung. «Wer zahlt mir das Geld zurück?», fragte er den Gemeindepräsidenten Thomas Müller.

Marie Müller, eine weitere Anwohnerin, hat dasselbe Problem. Neben ihr seien auch andere Familien betroffen, die in der Strassensenke wohnhaft sind. Sie selber hatte in den letzten Jahren viermal Hochwasser. «Noch einmal, und ich habe tausend Franken ausgegeben», ärgert sie sich. «Für etwas, bei dem wir nichts dafür können», fügt sie kopfschüttelnd an. Denn die Schuld liege bei der Bauverwaltung, so die Vermutung der Anwohner.

Ursache noch unbekannt

Eine weiter oben im Dorf liegende, überlastete Kanalisationsleitung sei vor einigen Jahren entlastet worden, indem eine Zuleitung neu an eine andere Leitung angeschlossen wurde.

Diese soll sich nun im Zuströmbereich der Kanalisation in der Stüsslingerstrasse befinden.

«Ob dies wirklich der Grund für die überfluteten Keller ist, konnte ich bislang noch nicht abklären», sagt Bauverwalter Heinz Marti dazu. Denn sowohl Marti selber als auch der Brunnenmeister und Werkhofleiter seien zu dieser Zeit noch nicht in Lostorf tätig gewesen.

Am kommenden Montag wird jedoch der stellvertretende Werkhofleiter, der damals schon im Amt war, aus den Ferien zurückkehren und befragt werden. Die genaue Ursache für die überfluteten Keller bleibt also noch eine Weile unbekannt.

Duschletenstrasse 2019 fertig

Für weniger Aufruhr sorgten die traktandierten Themen. Als erstes wurde die Sanierung der Wasserleitung, Kanalisation und des Strassenbelags an der Duschletenstrasse für 890 000 Franken von den 31 Anwesende einstimmig gutgeheissen.

Zusätzlich wird ein Überlaufsystem erstellt, damit überflüssiges Regenwasser in den Stüsslingerbach abfliesst. Die Bauarbeiten werden in drei Etappen ausgeführt. «Die Duschletenstrasse hat Erschliessungscharakter, sie führt in obliegende Quartiere», erklärte Gemeinderat Sämi Bünder diese Entscheidung.