Alles Chabis oder was? Das konnten sich die Lostorfer fragen als der Obst- und Gartenbauverein Ende Oktober an einem kühlen Herbstsamstag die dritte «Lostorfer Chabishoblete» veranstaltete.

Wieder war die Verarbeitung von Sauerkraut Thema in der Gemeinde. Selbstgemachtes gewinne wieder an Wichtigkeit, sagt Stefan Schenk, Präsident des Obst- und Gartenbauvereins Lostorf: «Wir wollen deshalb vor allem die Jungen sensibilisieren und ihnen zeigen, wie einfach man so etwas Günstiges verarbeiten kann.»

Das Areal der Gemüse Grob in Lostorf eignete sich ideal für diesen Anlass. Es war genügend Platz vorhanden, und das erst noch im Trocknen, was zwar nicht nötig war, da Petrus scheinbar ein Sauerkrautliebhaber ist. Mit einem grossen Chabishobel war man dann auch für einen Grossansturm gewappnet, um das gesunde Gemüse in Sekundenschnelle fein säuberlich zu schneiden. Es wurde gestampft und geknetet und das Matschen im kühlen Chabis bereitete allen sichtlich Vergnügen.

Einige Besucher nutzten die Gelegenheit, gleich mehrere Gläser Sauerkraut als sympathisches Weihnachtsgeschenk zu füllen. Es gab aber noch mehr zu sehen, denn nebst Sauerkraut wurden auch frische Äpfel zu leckerem Süssmost gepresst. «Die Kinder erhalten hier einen Einblick in die traditionelle Herstellung von Süssmost und Sauerkraut. Das Wissen über die Produktion dieser Nahrungsmittel soll nicht verloren gehen, sondern an die jüngere Generation weitergegeben werden», so Stefan Schenk.

Doch nicht nur um Chabis gehe es an diesem Tag, sondern auch ums Beisammensein. Selbst für die Kleinsten war gesorgt. Eine «Rennbahn» mit Trettraktoren sorgte für lautes Kreischen und Lachen und rote Backen und warme Beine, nachdem die Finger vom kalten Chabis eher kalt waren.

Eine Festwirtschaft lud die «Chabisimacher», die genug vom Hobeln, Würzen und Matschen hatten, dazu ein, bei Speis und Trank das vielfältige Tagesprogramm Revue passieren zu lassen. «Es soll ein lustiger Anlass sein, man soll zusammensitzen und seine Nachbaren einmal richtig kennenlernen», sagt Schenk. Mit Anlässen wie der Chabishoblete will der Verein nicht nur Wissen weitergeben, sondern die Geselligkeit pflegen.

Ein Ehepaar fragte dann auch beim Gehen: «Also ihr seid nächstes Jahr schon wieder hier oder?» Dies, sowie der ganze Anlass war dann auch Motivation genug, die Chabishoblete als traditionellen Anlass fest im Jahresprogramm aufzunehmen.

Der nächste Vereinsanlass findet bereits am 4. November um 13.45 Uhr statt. Dann führt der Obst-und Gartenbauverein Lostorf den traditionellen Sträucherschnittkurs beim Schulhaus 1912 durch.