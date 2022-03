Hilfe für die Ukraine Körbe, Decken, Futter und Co. für Vierbeiner in der Ukraine: Auch in Schönenwerd wird gesammelt In der Garage von Sibille Turatto stapeln sich seit Montag Hilfsgüter für Hunde und Katzen in der Ukraine. Es sei «unglaublich», wie viele Hilfsgüter zusammenkämen.

Die Garage füllt sich: Hier stapeln sich die Hilfsgüter. Bruno Kisslig

Durch einen Krieg kommen nicht nur Menschen zu Schaden. Auch die Versorgung von Hund und Katz wird in der derzeitigen Situation in der Ukraine zunehmend schwierig. Vielen Tierheimen und Privatpersonen fehlt es an Nahrung und Heimtierbedarf. Auch Züchtungen müssen teilweise evakuiert werden.

Für die Vierbeiner im umkämpften Land gibt es aber Hoffnung: Sibille Turatto aus Schönenwerd ist eine von vielen, die sich einer schweizweiten Hilfsaktion für Hunde und Katzen angeschlossen hat. Seit 1984 betreibt sie hier ihren Hundesalon «Hunde-Studio Sibille». Das Geschehen in der Ukraine habe sie bestürzt. So sagt Turatto im Gespräch:

«Als ich die Bilder vom ersten Angriff gesehen habe, musste ich einfach etwas tun.»

Turatto von Solidaritätswelle überrascht

Seit letzten Montag sammelt Turatto in der Garage ihres Hundesalons an der Holzstrasse 29 Nahrung sowie Heimtierbedarf für Hunde und Katzen in der Ukraine. «Die Leute können mit ihren Spenden einfach vorbeikommen», so Turatto. Aktuell sei auch neben ihrer Arbeit im Hundesalon Hochbetrieb. Sie beschreibt die Solidaritätswelle wie folgt:

«Es kommen laufend immer wieder Leute, die ihre Hundedecken, Körbe oder ähnliches vorbeibringen».

Es sei «unglaublich», wie viele Hilfsgüter in ihrer Garage zusammenkämen.

Seit Montag erhält Sibille Turatto jegliche Spenden für Hunde und Katzen. Bruno Kissling

In einem nächsten Schritt werde alles sortiert und angeschrieben – auch auf Englisch. Dafür bekommt sie Unterstützung von weiteren Helfenden. Einzig allein Medikamente kann Turatto nicht entgegennehmen. «Denn die können wir wegen den Kontrollen nicht über den Zoll befördern», sagt sie dazu. Die Ware gehe demnächst nach Kirchberg, von da aus nach Budapest und dann weiter an die Grenze zur Ukraine.

An der Grenze selbst werden die Hilfsgüter von Leuten aus ukrainischen Tierschutzorganisationen abgeholt und dann weiterverteilt.

Von Schönenwerd über Kirchberg nach Ungarn

Die Adressaten seien Privatpersonen, Tierheime oder Tierzüchtende. Gemäss Turatto war bis vor wenigen Stunden noch unklar, ob sie selbst mit dem Hilfskonvoi bis nach Budapest reise oder ob die Hilfsgüter von einem LKW-Fahrer abgeholt würden. Mittlerweile ist klar, dass Turatto die Ware von Schönenwerd bis ins bernische Kirchberg bringt, wo sie beim Sortieren mithelfe. Am Sonntag gehen die Hilfsgüter mittels LKW Richtung Ungarn.

Die Fahrerinnen und Fahrer, welche ihren langen Weg bis nach Ungarn bestreiten sind wie Turatto freiwillige Helfende, die sich dem Hilfsnetzwerk angeschlossen haben. Turatto betont, das Netzwerk gehöre keiner übergreifenden Organisation oder einem Verein an. «Wir handeln alle eigenständig und organisieren uns über WhatsApp-Gruppen», erklärt sie. Sie selbst habe nur wenig persönlichen Bezug zur Ukraine. Mit einem Hundezüchter aus der ukrainischen Stadt Odessa sei sie in Kontakt. Sie sagt:

«Wie er mir mitgeteilt hat, muss er sich und seine 18 Hunde evakuieren.»