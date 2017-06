Immer lauter wird mittlerweile der Ruf nach Ausgleichszahlungen unter den Gemeinden. Damit soll eine Gleichbehandlung erreicht werden, in Fällen, wo die Gemeinden ihr Aufnahmesoll nicht erreichen. Entsprechende Schritte sind ab dem kommenden Jahr geplant. Diese Ausgangslage bewog den Gemeinderat dazu, das Kaufangebot von Daniel und Rolf Schenker hinsichtlich der Liegenschaft an der Sälistrasse 17 näher zu prüfen. Das Zweifamilienhaus wurde im Jahr 1960 gebaut und verfügt über zwei 3-Zimmerwohnungen.

Die Liegenschaft wurde regelmässig unterhalten, es besteht kein dringender Sanierungsbedarf. Die Grundstückfläche beträgt 534 m². Der Kaufpreis von 590'000 Franken resultierte aus Verhandlungen und liegt tiefer als ursprünglich angeboten.

Langfristige Miete zugesichert

Gespräche mit der Sozialregion Unteres Niederamt, die für die Unterbringung von Asylbewerbern in der Region zuständig ist, ergaben verbindliche Zusicherungen zum Abschluss langjähriger Mietverträge beider Wohnungen. Gesamthaft könnten in der Liegenschaft 8 bis 10 Personen untergebracht werden. Damit wäre es möglich, längerfristig das Aufnahmesoll zu erfüllen und anschliessend den Rückstand sukzessive abzubauen. Zudem zeigt sich damit Däniken auch gegenüber den anderen Gemeinden in der Sozialregion solidarisch und will damit seinen Teil zur Unterbringung von Asylbewerbern beitragen.

Die Liegenschaft wird eine positive Rendite erzielen. Nach Abwägung aller Faktoren erachtet der Däniker Gemeinderat den Kauf der Liegenschaft als eine gute Investition, welche gleichzeitig die langjährige Problematik der Asylbewerberaufnahme entschärft.