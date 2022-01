Hauenstein-Ifenthal Trotz wenig Schnee: Der Skiliftverein Gsahl steckt nicht im Dilemma Eine Pandemie und laufend wärmere Winter: Im Gsahl in Hauenstein-Ifenthal trotzt man den Widerwärtigkeiten erfolgreich.

Bruno Kissling

Der Skiliftverein Gsahl in Hauenstein-Ifenthal konnte seine Anlage in dieser Saison bisher kein einziges Mal öffnen. Es ist zu warm und Schnee hat es zu wenig. Das habe aber nur geringe Auswirkungen auf den Verein, wie der seit 2009 amtierende Präsident Martin Rubitschung auf Anfrage mitteilt. Denn: Die Fixkosten, welche mit der Anlage und dem Skiliftbetrieb anfallen, könne der Verein mit den Einnahmen am Sommernachtsfest, welches jedes Jahr am 31. Juli stattfindet, decken.

Das Sommernachtsfest lief gemäss Rubitschung auch letztes Jahr gut an, trotz Corona. Die Organisatorinnen und Organisatoren stellten bei den Gästezahlen keinerlei Veränderung fest. Somit sei der Skiliftverein finanziell gesehen «gut im Rennen», wie Rubitschung sagt.

Vorstand vor Kurzem mit jungen Leuten erneuert

Die Anlage habe der Verein vor über 20 Jahren gekauft. «Der vorherige Besitzer wollte den Skilift auflösen», erklärt Rubitschung. Dann hätten die Bewohnenden von Hauenstein-Ifenthal in der eigenen Gemeinde keine Attraktion mehr für ihren Zeitvertreib gehabt. Also schlossen sich ein paar Einwohnende zum Skiliftverein Gsahl zusammen und kauften den Skilift genossenschaftsmässig auf.

Es hat zu wenig Schnee: Der Skilift Gsahl in Hauenstein-Ifenthal ist zurzeit geschlossen. Bruno Kissling

Die Mitglieder regelten den Kauf mit Anteilsscheinen. «So ist jedes Mitglied auch Mitbesitzer der Anlage», erklärt Rubitschung. Der Verein zähle derzeit rund 35 aktive Mitglieder, die auch an der Generalversammlung teilnehmen. Auf der Mitgliederliste stünden aber rund 70 Personen, schätzt Rubitschung. Und es mangelt nicht an Mitgliedern, besonders an jungem Zuwachs nicht. Erst gerade habe der Verein den Vorstand mit jungen Leuten erneuern können.

Ein Aussterben des Vereins befürchtet der Präsident daher nicht. Er ergänzt:

«Solange wir im Verein laufend junge Frauen und Männer begrüssen dürfen, sehe ich unsere Zukunft positiv.»

Die Herausforderung sieht er an anderer Stelle. «Es ist kein Geheimnis, dass die Winter Jahr für Jahr etwas wärmer werden.» Man merke, dass immer weniger Schnee fällt als noch vor 15 Jahren. Rubitschung kommentiert:

«Grundsätzlich gibt es aber immer wieder Winter, in denen wir die Anlage öffnen können.»

In der letzten Saison hatte der Verein Glück, denn im Januar schneite es ordentlich und die Anlage wurde «gut genutzt». Rubitschung vermutet, dass das mit den erschwerten Aus- und Einreisebestimmungen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern zusammenhing. Dazu sagt er:

«Corona hat uns in der letzten Saison geholfen.»

Bei genügend Schnee öffnet die Anlage von Mittwoch bis Samstag 13 bis 16 Uhr und am Sonntag 11 bis 16 Uhr. Während der Sportferien öffnet die Anlage täglich ab 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter 078 614 86 96.