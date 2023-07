Halbjahresgewinn Regionalbank Clientis steigert ihr Halbjahresergebnis deutlich Die Clientis Bank Aareland mit Filialen im Niederamt zeigt sich erfreut über ihre Ergebnisse im ersten Halbjahr.

War im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich unterwegs: Die Clientis-Filiale in Erlinsbach. zvg

Die Clientis Bank Aareland mit Geschäftssitz in Küttigen und Filialen in Erlinsbach ud Lostorf war im ersten Halbjahr 2023 «ausgezeichnet» unterwegs, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Bank schliesst das erste Semester demnach mit einem «soliden» Halbjahresergebnis ab. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 904 Millionen Franken. Der Halbjahresgewinn konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Bank hält fest: «Die Kundengelder stiegen im ersten Halbjahr auf rund 717 Millionen Franken.»

Das Volumen der Kundenausleihungen stieg weiter um knapp 9 Millionen auf 716 Millionen Franken: «Das entspricht einer gesunden Zunahme um 1,2 Prozent», so Clientis. Der Kundendeckungsgrad liege zudem bei über 100 Prozent. Die Clientis Bank Aareland konnte ausserdem ihren Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft gegenüber dem Vorjahreswert mit 5,25 Millionen um 1,29 Millionen Franken erhöhen.

Bruttogewinn von gut 3 Millionen Franken

Auch der Nettoerfolg im Zinsengeschäft legte gemäss Mitteilung um gut 1,2 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr zu. «Die nicht zuletzt von der SNB erwirkten Leitzinserhöhungen haben bei Auswirkungen bei den Erträgen gezeigt.»

Der übrige ordentliche Erfolg wird mit 677’000 Franken ausgewiesen und fällt damit um 78’000 Franken höher aus als im Vorjahr. «Damit kann die Bank nach dem ersten Halbjahr einen Bruttogewinn von rund 3,26 Millionen Franken ausweisen, dieser liegt um 1,12 Millionen Franken über dem Vorjahreswert», heisst es.

Hansjörg Gloor, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Aareland, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Unsere Bank ist gesund gewachsen und die Erträge konnten – nicht zuletzt auch aufgrund des deutlich höheren Zinsniveaus – praktisch in allen Bereichen gesteigert werden.» (otr)