Hägendorf Einbrecher stehlen blauen Firmenwagen – Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Hägendorf ist in der Nacht auf Donnerstag unter anderem ein blauer Personenwagen mit auffälliger Beschriftung entwendet worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Auto um Mithilfe.

Das ist das Auto, das die unbekannte Täterschaft gestohlen hat. Das Kontrollschild zur Tatzeit war SO-192939. Bild: Kapo SO

In der Nacht auf Donnerstag ist eine unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in Hägendorf eingebrochen und hat darin mehrere Räume durchsucht. Unter anderem wurde dabei ein dort parkiertes Auto mit auffälliger Beschriftung entwendet, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Täterschaft das Fahrzeug einsetzt, um weitere Straftaten zu begehen. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Beim Auto handelt es sich um einen blauen Mazda CX-5, mehrfach beschriftet mit dem Firmenlogo «ktb» der krebs tableaubau ag. Am Fahrzeug angebracht war zur Tatzeit das Kontrollschild SO-192939.

Wer hat das Fahrzeug kürzlich gesehen?

Personen, die das Fahrzeug seit Mittwochabend, 27. September 2023, gesehen haben oder Angaben zum aktuellen Standort machen können, sind gebeten, sich umgehend mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Tel. 032 627 71 11) oder über die Notrufnummern 112/117. (fan)