Die FDP verliert ihre absolute Mehrheit im siebenköpfigen Däniker Gemeinderat und gibt einen ihrer bisher vier Sitze an die SVP ab; die Liste SP/Grüne erbt den Sitz der nicht mehr angetretenen Gruppierung Pro Däniken und zieht damit nach 8 Jahren erstmals wieder in den Gemeinderat ein: Das ist die Bilanz der Wahlen in Däniken.