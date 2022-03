Grundsteinlegung Buechehof feiert in Erlinsbach Startschuss für den Neubau der Aussenwohngruppe Die erste Etappe ist erfolgt: An seinem Aussenstandort in Erlinsbach feierte der Buechehof einen Meilenstein. Auch diese Zeitung hat jetzt ihren Platz unter der Bodenplatte.

Der Buechehof Lostorf legte diese Woche den Grundstein für die Aussenwohngruppe in Erlinsbach. Das Gebäude mit drei Wohneinheiten und bis zu neun Plätzen soll Anfang 2023 bezugsbereit sein. Patrick Lüthy

Jetzt geht es an die Umsetzung des Projekts «Fagus». Auf Lateinisch bedeutet das Wort Buche und beim Projekt geht es um den Neubau des Standorts des Buechehofs in Erlinsbach, mit einer Aussenwohngruppe und Arbeitsmöglichkeiten. «Ob der aktuelle Projektname für den fertigen Bau übernommen wird, steht noch nicht fest», sagt auf Anfrage Andreas Schmid. Als Mitglied der Buechehof-Geschäftsleitung ist er zuständig für Bauliches, und so hat er auch beim Neubau an der Gösgerstrasse 67 den Lead inne.

Diese Woche fand in Erlinsbach «im kleinen Rahmen» die Grundsteinlegung statt. «Eingeladen waren in erster Linie die Menschen, die später an diesem Ort leben oder arbeiten», erklärt Schmid. Weiter war der Vorstand der Institution für Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung vor Ort, die Geschäftsleitung, der Architekt und eine Vertretung der Gemeinde.

«Wir bauen Selbstvertrauen»: In der neuen Aussenwohngruppe steht das «selbständigere» Wohnen im Vordergrund. Patrick Lüthy

Selbstständig, mit der nötigen Unterstützung

Seinen Hauptsitz hat der Buechehof im Weiler Mahren der Gemeinde Lostorf. Zum Zweck des Neubaus sagt Schmid: «Hier steht das selbständigere Wohnen im Vordergrund.» Es entstehen drei Wohneinheiten mit Platz für bis zu neun Personen. Der Standort Erlinsbach biete für einige Bewohnende ideale Voraussetzungen, die hier aufgrund ihrer Fähigkeiten «mehr erreichen können», wie Schmid sagt. Und:

Andreas Schmid ist in der Geschäftsleitung des Buechehofs. Astrid Bossert Meier

«Im Umfeld dieser Aussenwohngruppe können sie sich selbstbestimmt genau die Unterstützung holen, die sie brauchen.»

Vieles drehe sich in der Begleitung Beeinträchtigter heute um deren Autonomie.

Wie es mit Bauprojekten oft ist: Am Ende rollten die Bagger in Erlinsbach mit etwas Verzögerung auf. Schmid: «Im Grossen und Ganzen läuft es nach Plan.» Bis alle Bewilligungen vorlagen, dauerte es aber einige Monate länger. Nun ist das alte Gebäude abgerissen, «der Baumeister kann starten», sagt Schmid.

Grosses Fest im November geplant

In der neuen Liegenschaft nach typischer Erlinsbacher Bauweise soll flexibles Wohnen möglich sein. Die Zimmer werden dazu mit verschiedenen Ausbauweisen versehen. «Geplant ist, dass wir das Haus Anfangs 2023 beziehen können.» Schmid weist aber auch auf den 14. November in diesem Jahr hin: «Dann feiert der Buechehof seinen 35. Geburtstag. Dieses Fest wollen wir im neuen Haus in Erlinsbach feiern.»

Noch nicht ganz gelöst ist die Frage der Finanzierung. «Aber klar ist sie», sagt Schmid und meint damit deren Zusammensetzung: Spenden, Eigenmittel, Fremdkapital. «Noch ist der Spendenanteil noch nicht dort, wo wir uns wünschen, aber auf gutem Weg. Dafür ist aber auch noch ein Jahr Zeit.» Insgesamt sei die Finanzierungsfrage jedoch «gut aufgegleist».

Neben Plänen und anderen Unterlagen fand auch eine aktuelle Ausgabe des «Oltner Tagblatts» einen Platz in der Schatulle. Diese wurde von den Anwesenden unter der Bodenplatte vergraben. Patrick Lüthy

An der Grundsteinlegung gestern spielte auch diese Zeitung eine Nebenrolle. Schmid klärt auf: «Gemäss einer Tradition wurden unter der Bodenplatte des neuen Gebäudes einige aktuelle Artefakte als Zeitdokumente vergraben.» Neben einem Zylinder und einigen Unterlagen des Buechehofs zählte dazu auch eine aktuelle Ausgabe des «Oltner Tagblatts».