Gretzenbach Töfffahrer knallt in Heck von Auto und muss ins Spital gebracht werden In Gretzenbach hat sich ein Unfall ereignet, wobei ein junger Mann verletzt worden ist. Er war mit seinem Töff in ein Auto geprallt.

Wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag kurz vor dem Mittag mitteilt, hat sich der Unfall am frühen Montagabend auf der Oltnerstrasse in Gretzenbach ereignet.

Der Töfffahrer (18) wurde mittelschwer verletzt ins Spital gebracht. Kapo SO

Dabei habe ein Auto auf einen Parkplatz des dortigen Cafés abbiegen wollen. Der Autofahrer musste sein Fahrzeug aufgrund des herrschenden Gegenverkehrs fast zum Stillstand bringen, schreibt die Polizei. Das hat ein junger Töfffahrer (18) allerdings zu spät bemerkt. Er prallte ins Heck des Autos und zog sich mittelschwere Verletzungen zu, heisst es in der Mitteilung. Er wurde noch vor Ort versorgt und danach durch eine Ambulanz ins Spital gebracht. (mgt)