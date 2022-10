Gretzenbach Versammlung mit Jubiläum kombiniert: Veteranen-Tagung von Swiss Cycling findet im Niederamt statt Am Wochenende organisierte der Velo-Club Gretzenbach die 111. SRB Swiss Cycling Veteranen-Tagung. Zugleich feierte die Veteranen-Vereinigung des Kantons Solothurn ihr 75-jähriges Bestehen. 155 Teilnehmende aus der Deutschschweiz besuchten die Veranstaltung.

Der «Fahnenwald»: Am Wochenende organisierte der Velo-Club Gretzenbach die 111. SRB Swiss Cycling Veteranen-Tagung. zvg

«Die Veteranen-Abteilung wurde 1911 gegründet. Ihr Vorstand organisiert jährlich diverse Veranstaltungen. Bereits 1883 wurde der Schweizerische Radfahrer-Bundgegründet SRB gegründet. Dieser heisst heute, nach mehreren Namenswechseln: Swiss Cycling», ist einer Mitteilung zu entnehmen.

Die Veteranen-Abteilung hiess früher noch Alte Garde der SRB. Aktuell umfasst diese 18 selbstständige Vereinigungen und zählt 1001 Mitglieder. Die Veteranen-Vereinigung des Kantons Solothurn gibt es seit 1947. «Seither führten sie regelmässig Veranstaltungen im Kanton durch. Auch wurde in regelmässigen Abständen die schweizerische Veteranen-Tagungen organisiert. Die Solothurner Vereinigung zählt zu den aktivsten Sektionen», heisst es weiter.

Die Gäste wurden am Samstag durch den Musikverein willkommen geheissen. Roberto Bumann vom lokalen OK freute sich bei seiner Begrüssung über die vielen Teilnehmenden. Nach einem bunten Fahneneinzug und dem Singen der Veteranenhymne hiess der «Häuptling» Obmann Hansueli Zeller die Anwesenden in der Turnhalle von Gretzenbach willkommen.

Walter Schärer, Gemeindepräsident Gretzenbach. Bruno Kissling

Auch der Gemeindepräsident Walter Schärer habe sich anschliessend gefreut, die Veteranen in der Gemeinde begrüssen zu dürfen. «Er wollte in seiner Ansprache nicht mit Jahreszahlen der Geschichte oder mit dem Steuerfuss glänzen, sondern zählte auf originelle Art und zum grossen Staunen der Anwesenden, die Anzahl Tiere des Dorfes auf, so sechs Gänse, acht Pferde, 78 Kühe, zwei Munis und andere.»

Und weiter heisst es: «Schärer verpasste es nicht, den Anwesenden die ‹Highlights› des Dorfes aufzuzeigen, wie etwa der Bally-Park, das Römerbad oder das buddhistische Zentrum mit der neu erstellten Eventhalle, die auch für Aussenstehende offen steht.»

Die Vizepräsidentin des Verbandes zählte später Erlebnisse und Treffen der Verbandsspitze an diversen Veranstaltungen auf. Veteranen mit einer SRB-Mitgliedschaft von runden Anzahl Jahren wurden speziell aufgerufen, geehrt und ins goldene Buch eingetragen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen sorgten zwei Musikformationen, die «Power Polka Band» und die «Aerlispeuzer Vagabunden» bis zum Schluss für musikalische Unterhaltung. (otr)