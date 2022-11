Kein Kinderwunsch Befreiung vom Tabu: Jugendarbeiterin will keine eigenen Kinder und sucht gleichgesinnte Frauen und Männer zum Austausch

Über die Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn will die Stadtsolothurnerin Tamara Moser eine Gesprächsgruppe aufbauen. Zugleich will sie dazu beitragen, dass freiwillige Kinderlosigkeit in der Gesellschaft salonfähig wird.