Gretzenbach Platz vor dem Gemeindehaus: Eine Umgestaltung soll für Belebung sorgen – so wünscht es sich die Bevölkerung Mit Grünflächen, Sitzmöglichkeiten und einem Einkaufsladen auf dem Dorfplatz will die Gemeinde einem Wunsch der Bevölkerung nachkommen. Und die SBB-Tageskarten werden ein weiteres Jahr angeboten.

Soll attraktiver werden: das Areal rund um das Gemeindehaus. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher wünschen sich einen belebteren Dorfplatz. Dies zeigte sich bei der letzten Ortsplanungsrevision im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage.

Ein neues Mehrfamilienhaus der Bürgergemeinde mit integrierten Einkaufsladen befindet sich bereits im Bau. Seite Pfarrmattstrasse werden ferner Besucherparkplätze fürs Gewerbe sowie auch das Unterflursystem angeordnet. Ausserdem sollen neben Grünflächen auch Bäume und Pergolas für mehr Grün sorgen und Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einladen.

So soll der Bau der Bürgergemeinde mit Geschäft im Erdgeschoss aussehen, der gegenwärtig in der Nähe der Gemeindeverwaltung entsteht. zvg/Architekten Sia AG

Zeitgleich mit dieser Umgestaltung plant die Gemeinde, eine behindertengerechte Terrainanpassung vor dem Gemeindehaus vorzunehmen. Für die Arbeiten, die mit der Bürgergemeinde abgesprochen und mit ihr zusammen geplant wurden, bewilligte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von maximal 65'000 Franken.

Budgetieren muss die Gemeinde die Kosten aber nicht. Sie werden vom Betrag bezahlt, den der Kanton der Gemeinde bei der Abtretung der Köllikerstrasse vertraglich zusicherte.

SBB-Tageskarten kosten weiterhin 45 Franken

In den vergangenen Jahren erwies sich der Verkauf der SBB-Tageskarte Gemeinde in Gretzenbach als Verlustgeschäft. Nicht so im aktuellen Jahr, in dem die Auslastung bei über 90 Prozent liegt. Angesichts dieser «erfreulichen» Auslastung hat der Gemeinderat beschlossen, den Preis von 45 Franken pro Tageskarte für das kommende Jahr beizubehalten, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Ab 2024 soll es die Tageskarte Gemeinde nicht mehr geben. Wie die Anschlusslösung aussieht, ist aber derzeit noch unklar. Informiert wird im Februar 2023. (otr)