Auch beim Spazieren macht das Alphamännchen seinen Rang in der Gruppe deutlich. «Lamas müssen immer in der gleichen Reihenfolge laufen, sonst fühlen sie sich unwohl», erklärt Doris Huber. Und diese ist in Eppenberg klar geregelt: Solomon geht vor Falco, der vor Merlin geht. An jeweils zwei Leinen pro Tier gehen die Kinder links neben den Lamas her und führen diese auf einem Feldweg in den goldfarbenen Eppenberger Wald.

Konzentration und Sorgfalt

«Es klappt immer wunderbar mit den Kindern, die Lamas sind seelenruhig», freut sich Doris Huber während des Spaziergangs. Schon zum dritten Mal bietet sie den Lamakurs an, jedes Mal ist er ausgebucht. Tatsächlich gehen die sieben Mädchen und zwei Jungen sehr sorgfältig und konzentriert mit den Tieren um. Anständig wechseln sie sich mit dem Halten der Leinen ab.

Nur leise unterhalten sich die Jungen über ihre Lieblingsfussballer und die Mädchen über die aufkommende Geburtstagsparty – oder, alle gemeinsam, über das, was nach dem Spaziergang folgt. Denn dann dürfen die Kinder die Lamas putzen, bürsten und füttern. Auch mit den anderen Tieren der Familie – unter anderem Gänse, Hühner und Hasen – dürfen sie dann Zeit verbringen und diese streicheln.

50 Kurse, 140 Kinder

Ebenfalls ein Top-Thema sind die bereits besuchten sowie die anstehenden Ferienpasskurse. «Gestern habe ich mein eigenes T-Shirt gemacht», erzählt ein Mädchen. «Morgen gehe ich Cupcakes backen», antwortet ein anderes voller Vorfreude. Schon zum 24. Mal findet der Schönenwerder Ferienpass statt. 140 Kinder haben sich für die insgesamt 50 Kurse angemeldet, die dieses Jahr im Angebot sind. Back- und Bastelkurse seien besonders beliebt, erklärt Sandra Lüscher, eine von sechs Mitgliedern des Organisationskomitees. Auch Tierkurse seien gut besucht.

Möglich sei dies nur, weil viele Leute aus der Gemeinde auf das Organisationskomitee zukommen und anbieten, Kurse zu leiten. So sei auch das Lama-Trekking vor zwei Jahren ins Programm aufgenommen worden. Ausserdem stelle die Gemeinde Räumlichkeiten wie die Mehrzweckhalle zur Verfügung. Auf den nächsten Schönenwerder Ferienpass können sich die Kinder jetzt schon freuen: «Wir feiern dann ein Jubiläum zum 25. Ferienpass», so Lüscher. «Dazu gibt es dann ein besonderes Spezialprogramm», verrät sie.