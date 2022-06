Gemeindeversammlung Nach jahrelangem Hin und Her: Trimbach überwindet Hürde in Sachen Sozialregion Olten – einstimmig Es könnte zum Wendepunkt einer lange währenden Diskussion werden: Nach Vorwürfen und Misstrauen innerhalb der Sozialregion Olten scheint sich der Ton zu ändern und eine Zusammenarbeit möglich. Trimbach sagt Ja zu Vertragsentwurf.

Die Sozialregion Olten: Nach etlichen Verhandlungsrunden stimmt Trimbach an der Gemeindeversammlung einem neuen Vertragsentwurf zu. Während vier Jahren äusserte die Gemeinde Unmut über das Vertragsgeflecht. Bruno Kissling

In Trimbach leben knapp 7000 Personen. 29 Stimmberechtigte hatten es an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend in der Hand, die Gemeinde in der umstrittenen Causa rund um die Sozialregion Olten (SRO) einen Schritt weiterzubringen; die Möglichkeit wurde von ihnen genutzt. Was brauchte es dazu?

Seit vier Jahren fühlt sich die einwohnerstarke Nachbargemeinde der Stadt Olten nicht mehr wohl mit dem Vertragswerk, dem neben Trimbach und Olten auch Hauenstein-Ifenthal, Wisen und Winznau angehören. Von den fünf Gemeinden der SRO, verfügt Trimbach über die mit Abstand höchste Sozialhilfequote (8,6 Prozent, Stand 31. Dezember 2020) – auch schweizweit ein Spitzenwert.

Unmut herrscht vor allem über die Kostenverteilung in der SRO. In der Vergangenheit wurde darum bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die einen Austritt Trimbachs aus der SRO und den Anschluss an eine andere Sozialregion prüft. Doch wer würde Trimbach aufnehmen? Diese Option schien also keine realistische Option zu sein und so vertiefte man die Verhandlungen mit den Partnergemeinden; insbesondere mit der Stadt Olten, der eine Leitfunktion innerhalb der SRO zukommt.

Vorwürfe gegen Leitgemeinde Olten

Genau diese Leitfunktion sorgte in Trimbach zuletzt immer wieder für Misstöne: Man werde fremdbestimmt, der Vertrag werde nicht richtig umgesetzt oder Olten schiebe gar seine Sozialfälle nach Trimbach ab, wurde moniert. Trimbachs Gemeindepräsident Martin Bühler versuchte in vielen Verhandlungsrunden, mehr für Trimbach «herauszuholen», scheiterte aber an der mangelnden Gesprächsbereitschaft Oltens.

Vor allem die Restkostenverteilung, die bisher pro Fall geregelt wird, schien für die Stadt unantastbar. Dabei geht es um die Übernahme von rund 2,6 Millionen Franken. Trimbach wünscht sich eine Verteilung auf die Gemeinden, welche sich an der Einwohnerzahl orientiert. Rund 200’000 Franken Sparpotenzial errechnete sich Trimbach bei einer entsprechenden Änderung jährlich.

Das Rankwog-Quartier in Trimbach: Die Gemeinde mit einer hohen Sozialhilfequote will unter anderem prekären Wohnraum lokalisieren, der überteuert an Empfangende von Sozialhilfe vermietet wird und damit Kosten einsparen. Bruno Kissling

Sechs Millionen um 30 Millionen zu verteilen

Vor der Gemeindeversammlung im letzten Dezember schien dann eine Lösung in Sicht. Bühler wollte der Gemeinde damals einen Vertragsentwurf vorlegen, der einige Neuerungen beinhaltete. Mit dem frisch gewählten Stadtrat sei es gelungen, ein neues Steuergremium für die SRO zu schaffen, in das jede Gemeinde ein Mitglied delegieren könne. «Das ist ein Fortschritt», sagte Bühler damals. An der Restkostenverteilung könne aber nicht gerüttelt werden, Olten diktiere hier die Gangart. Die Stadt signalisiere immerhin Gesprächsbereitschaft.

Doch solche vagen Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation waren dem Trimbacher Gemeinderat zu wenig. Im November 2021 wurde Bühler von der Mehrheit des Gemeinderats gestoppt. Für Trimbach müsse mehr drin liegen und überhaupt: Wie könne es sein, dass sechs Millionen Franken an SRO-Verwaltungskosten benötigt würden, um 30 Millionen Franken an Sozialhilfegelder in der SRO zu verteilen?

Bühler blieb nichts anderes übrig, als weiter zu verhandeln; das Geschäft wurde von den Traktandenlisten für die Gemeindeversammlungen von Trimbach, Hauenstein-Ifenthal, Wisen und Winznau gestrichen – obwohl deren Exekutiven dem Vertragsentwurf bereits zugestimmt hatten.

Erfolg nach weiterer Gesprächsrunde

Jetzt, ein gutes halbes Jahr und eine Gesprächsrunde später, gelang es Bühler, den Gemeinderat und schliesslich auch die anwesenden 29 Personen an der Gemeindeversammlung vom Ausgehandelten und klarer formulierten Details zu überzeugen. Die Probleme seien damit zwar nicht gelöst; insbesondere die Struktur- und Verwaltungskosten müssten nun angegangen werden. Bühler war aber sichtlich erleichtert über die einstimmige Annahme des Antrags und bedankte sich dafür.

Und auf die Frage aus der Bevölkerung, ob mit diesem neuen Steuergremium nicht einfach ein weiterer Kostenfaktor geschaffen würde, verneinte er: «Das passiert im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit.» Der Gemeinderat betonte schliesslich, dass man in der SRO die anstehenden Themen gemeinsam angehen wolle:

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach. Bruno Kissling

«Im neuen Steuergremium können wir auf operativer Ebene mit Olten als Leitgemeinde und mit den anderen Gemeinden auf Augenhöhe mitreden.»

Und auch gemeindeintern wolle man die hohen Sozialkosten angehen. So sollen etwa marode Wohnungen lokalisiert werden, die heute von Vermietern zu überteuerten Preisen an Sozialhilfeempfangende vermietet würden.

Nun können auch die Stimmberechtigten der anderen SRO-Gemeinden über den Vertragsentwurf abstimmen und in Olten berät der Stadtrat im Spätsommer über das Geschäft. Dieses wird dann im September ans Stadtparlament verabschiedet und könnte ab Januar 2023 in Kraft treten.

«Sondereffekte» sorgen in Trimbach für «erfreuliche» Jahresrechnung 2021

Die «erfreuliche Jahresrechnung» 2021 für Trimbach wurde an der Gemeindeversammlung einstimmig angenommen. Dass das Ergebnis rund 2,8 Millionen Franken besser ausfiel als erwartet, habe aber vor allem mit einmaligen Sondereffekten und mit vorsichtigen Schätzungen wegen Corona zu tun, betonte Gemeinderat Max Berger immer wieder. Er malte verschiedene Szenarien für die Zukunft aus, die düsterer daherkamen. Damit schliesst die Rechnung der Gemeinde für letztes Jahr mit einem Plus von rund zwei Millionen Franken.

Traktandiert war auch ein Reglement Planungsausgleich. Nachdem Gemeinderätin Andrea Wiesner ein konkretes Beispiel zur trockenen Materie machte, wurde das Geschäft grossmehrheitlich angenommen. Wiesner informierte dann noch darüber, dass eine neu geschaffene Arbeitsgruppe nun insgesamt neun Varianten prüfe, was als Ersatz für das marode Gemeindehaus in Frage komme. Dabei kämen bestimmte Kriterien zum Einsatz. Zudem habe der Rat entschieden, weiter an drei Schulstandorten festzuhalten.