Gemeindeversammlung In Hauenstein-Ifenthal passieren Rechnung und Nachtragskredite problemlos Die Rechnung für das vergangene Jahr wird von den Stimmberechtigten einstimmig abgesegnet. Bei der Passstrasse vor dem Dorf stehen längere Arbeiten an.

Blick über Hauenstein-Ifenthal. Bild: Bruno Kissling/Archiv

Gemeindepräsident Stefan Berchtold begrüsste am Montagabend 23 Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung für die Rechnung 2022. Steuerabschreibungen sowie Nachtragskredite wurden dabei einstimmig genehmigt. «Ein Nachtragskredit in der Höhe von rund 38'000 Franken resultierte aus der nicht budgetierten Einlage in die Spezialfinanzierung Wasserversorgung», wie die Gemeinde in einem Bericht zur Versammlung festhält.

Die Rechnung 2022 schloss demnach «wiederum mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss» und fand ebenfalls einstimmige Genehmigung.

Im weiteren Verlauf der Gemeindeversammlung wurde über die bevorstehende Überarbeitung der Sanierung an der Challgasse informiert. Zudem waren die Neubesetzung der Stelle des Finanzverwalters sowie die anstehende Hangsicherung der Hauensteinstrasse (Dauer vom 19. Juni bis zum 3. November 2023) ebenfalls Teil der Informationen durch den Gemeindepräsidenten. (otr)