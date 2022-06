Gemeindeversammlung «GV-Premiere» in der neuen Kienberger Mehrzweckhalle Die Gemeinde präsentiert am Donnerstagabend einen positiven Jahresabschluss – dank einer einmaligen Wertanpassung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Am Donnerstagabend fand die erste Gemeindeversammlung der Gemeinde Kienberg in der neu sanierten Mehrzweckhalle statt. Fabio Baranzini

Am Donnerstagabend wurde die Mehrzweckhalle Kienberg «politisch» eingeweiht», wie es Gemeindepräsidentin Adriana Marti-Gubler nannte. Die Gemeindeversammlung fand erstmals in der frisch sanierten Halle statt. Und die Mehrzweckhalle war denn auch verschiedentlich Thema an diesem Abend.

Vor allem bei den letzten beiden Traktanden, über die abgestimmt werden musste. Das war einerseits die Teilrevision des Benützungsreglementes der Mehrzweckanlage und die Teilrevision des Gebührenreglements, in dem auch die neuen Tarife für die Nutzung der Mehrzweckhalle definiert wurden.

Das angepasste Benützungsreglement wurde ohne grössere Diskussionen einstimmig angenommen. Auch das Gebührenreglement wurde mit demselben Verdikt durchgewunken, allerdings gabs vorgängig noch kleinere Diskussionen. Die drehten sich vor allem um die neu eingeführte Jahresbewilligung für wiederkehrende Anlässe in der Höhe von 300 Franken und die Kosten für die Benutzung der neuen Bühne in der Mehrzweckhalle.

Diese sollte gemäss Vorschlag des Gemeinderats für Einheimische 50 Franken kosten. Ein Antrag aus der Versammlung, der diese Kosten für Einheimische streichen wollte, wurde klar angenommen.

Plus von knapp 10’000 Franken

Die weiteren Traktanden der Versammlung wurden ebenfalls allesamt deutlich angenommen. Die total revidierte Gemeindeordnung wurde genauso gutgeheissen, wie der Nachtragskredit für die Überschreitung des Budgetpostens «Unterhalt Strassen / Verkehrswege» in der Höhe von 43’887 Franken. Das galt auch für die Jahresrechnung 2021, in der ein Plus von knapp 10’000 Franken ausgewiesen wurde. Und das obwohl eigentlich ein Verlust von 160’000 Franken budgetiert war.

«Obwohl die Steuereinnahmen fast 25’000 Franken tiefer waren als 2020 und wir Unwetter bedingt Mehrausgaben hatten beim Unterhalt der Strassen, haben wir deutlich besser abgeschlossen als budgetiert»,

sagt Finanzverwalter Daniel Studer. «Das hängt damit zusammen, dass wir auf Aufforderung des Amts für Gemeinden eine einmalige Marktwertanpassung unserer Liegenschaften vorgenommen haben, was uns knapp 100’000 Franken in die Kasse gespült hat.»

Gemeinderat unterstützt das Kita-Angebot

Zum Abschluss der Rechnungsgemeinde informierte Gemeindepräsidentin Marti-Gubler die Anwesenden noch über den aktuellen Stand der Schulhaussanierung. «Anfang Juli beginnen die Umgebungsarbeiten, die etwa vier Wochen dauern werden.»

Neuigkeiten gibt es auch im Bezug auf das Projekt Hübelistrasse 26. Das Gebäude, das im Besitz der Gemeinde ist und aktuell von der Feuerwehr zwischengenutzt wird, soll im Baurecht an eine Baugenossenschaft übergeben werden, die dort sechs Wohnungen baut. Die Gründung der Baugenossenschaft soll am 23. Juni erfolgen.

Zudem erläuterte Gemeinderätin Miriam Müller, dass sich der Gemeinderat entschieden hat, die Kita von Karin Gubler Hürbin, die ab August in Betrieb genommen wird, zu unterstützen. «Wir freuen uns über das zusätzliche Angebot für unsere Gemeinde. Die Kita steigert insbesondere die Attraktivität für Familien. Deshalb haben wir uns entschieden, der Kita im ersten Jahr die Miete zu erlassen», so Müller. Die Kita ist in den Räumlichkeiten der «Handwäbi» untergebracht.