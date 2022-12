Gemeindeversammlung Dulliker Budget 2023: Trotz stark gestiegener Energiekosten soll es nur ein kleines Defizit geben Im Zentrum der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember wird das Budget stehen. Die deutlich steigenden Steuererträge können die gestiegenen Kosten beinahe auffangen.

Dulliken versucht die gestiegenen Kosten aufzufangen, was beinahe gelingt. Bruno Kissling

An vielen Gemeindeversammlungen im Niederamt werden aktuell Budgets mit grossen Defiziten vorgelegt. In Dulliken jedoch rechnet man bei einem Gesamtaufwand von knapp 18 Millionen Franken mit einem «kleinen Defizit» von rund 140'000 Franken, wie es in der Botschaft dazu heisst.

Trotz stark steigender Energiekosten, zusätzlicher Abschreibungen und höherer Zinsaufwände würden die Kostensteigerungen moderat ausfallen. Dies sei der Stabilisierung der operativen Kosten im Schulbereich und einer Kostensenkung im Sozialwesen zu verdanken.

Betont wird weiter: Die positive Entwicklung gegenüber dem Budget des laufenden Jahres sei auf die deutlich steigenden Steuererträge bei den natürlichen Personen zurückzuführen. Gemäss Botschaft rechnet der Dulliker Gemeinderat dank der regen Bautätigkeit mit einer Einwohnerzahl von 5400 bis Ende 2023. Und das sei sogar eher defensiv gerechnet.

Demnach seien auch keine Steuererhöhungen geplant. Der Steuerfuss soll für natürliche und juristische Personen bei 119 Prozent belassen werden.

Walter Rhiner, Gemeindepräsident Dulliken. Patrick Lüthy

Schöne Aussichten auch für das Gemeindepersonal: Das Budget sieht für sie einen Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent vor. Viele andere Gemeinden in der Region rechnen hier bloss mit 1,5 Prozent. Gemeindepräsident Walter Rhiner sagt auf Anfrage: «Wir haben die Teuerungszulage mit anderen verglichen und uns gefragt, was wir bieten können. Die 2,5 Prozent verstehen wir als Zeichen der Wertschätzung.»

Trotz des Zuschlags würden die Personalkosten insgesamt leicht sinken. Dies wegen des Wegfalls von Sondereffekten wie der Doppelbesetzung der Verwaltungsleiter-Stelle und der externen Unterstützung der Bauverwaltung.

Weitere Traktanden an der Gemeindeversammlung werden unter anderem die Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes Abwasserregion Olten, die Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung sowie die Teilrevision der Schulordnung sein.