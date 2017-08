Der Umstand, dass Obergösgen im Vergleich zu anderen Gemeinden relativ wenig Industrie hat, wirke sich auf die Kategorie «Steuern» aus. «Wir streben hier einen Mittelplatz an und hoffen, in Zukunft die Steuern auch wieder senken zu können. Aktuell ist dies wegen den vielen Bauvorhaben und Investitionen jedoch noch kein Thema», erklärt Peter Frei.

Er vermutet zudem, dass beim Gesamtresultat gewisse Kriterien in jüngster Zeit nicht mehr überprüft wurden: «Bei den Schulen belegten wir vor wenigen Jahren mit Rang 36 einen Spitzenplatz. Auch auf den Bereich Integration legen wir seit Jahren sehr grossen Wert und sehen hervorragende Resultate.» In Kürze nimmt sich eine Arbeitsgruppe der Aufgabe an, Tagesstrukturen für Familien zu schaffen.

Alles in allem bleibt Peter Frei positiv. Er nimmt die Statistik zur Kenntnis und setzt den eingeschlagenen Weg fort. Er ist überzeugt, dass die Projekte, die momentan schon laufen oder aufgegleist sind, einen Einfluss auf die nächsten Ranglisten haben werden. Und fügt an: «Wer dieser Statistik nicht ganz traut, soll mich anrufen. Ich mache gerne eine persönliche Führung durch unser schönes Dorf. Lieber live sehen, wie es ist, anstatt sich nur anhand von Zahlen ein Bild machen.»

Platz 633 ist der Beste

Nicht nur Obergösgen hat sich keinen Spitzenplatz ergattern können. Auch die Ergebnisse anderer Gemeinden aus dem Niederamt lassen zu wünschen übrig – alle befinden sich im unteren Drittel der Liste. Am besten abgeschnitten in der Region hat Erlinsbach SO. Doch auch die Gemeinde im Erzbachtal konnte sich bloss den 633. Platz ergattern. Das vergleichsweise gute Resultat verdankt sie dem Kriterium «Sicherheit», wo Erlinsbach SO auf dem 273. Rang liegt.