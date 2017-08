Im November 2016 genehmigte die Gemeindeversammlung in Däniken den Kredit für die Planung einer Sanierung des Gemeindehauses. In der Zwischenzeit wurde die Zustandsanalyse des Gebäudes erstellt, und die nicht ständige Kommission, welche eigens für die Betreuung der Sanierung gegründet wurde, hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Kommission wird von Gery Meier präsidiert und hat in einem ersten Schritt die Bedürfnisabklärungen wie auch die Definition der Sanierungsziele in Angriff genommen.

Das 40-jährige Gemeindehaus soll unter Berücksichtigung neuster Erkenntnissen totalsaniert werden. Insbesondere das Flachdach wie auch die Fassade und die Fenster weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Der Bauwert des Gebäudes mit Jahrgang 1977 soll erhalten bleiben und gleichzeitig soll die Erdbebensicherheit verbessert werden.

Gegenwärtig wird von der Kommission in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner der Sanierungsbedarf zusammengestellt, so dass dem Souverän an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2017 der Gesamtsanierungskredit zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann. Die Gemeinde verfolgt das Ziel, sogleich Anfang 2018 mit der Sanierung zu starten.

Schulsozialarbeit

Der Gemeinderat hat für das neue Schuljahr die Einführung eines 15-Prozent-Pensums für Schulsozialarbeit an der Primarschule Däniken genehmigt. Die Einführung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Sekundarschule unteres Niederamt sowie der Primarschule Schönenwerd. Die Schulsozialarbeit wird vorerst versuchsweise während drei Jahren eingesetzt. Vor Ablauf dieser Versuchsphase wird Bilanz gezogen und das weitere Vorgehen beschlossen. Die beteiligten Gemeinden haben die Fachstelle Perspektive Region Solothurn-Grenchen mit der Führung der Schulsozialarbeit beauftragt.

In Kürze