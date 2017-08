Die Energie, die die Bally-Schuhfabrik Ende des 19. Jahrhunderts in Anspruch nahm, erforderte Eingriffe in den natürlichen Verlauf der Aare. Einer dieser Eingriffe war der Bau der Aareschwelle, heute als «Schwelliplatte» bekannt. Die damals «grosse Grundwuhr» genannte Schwelle wurde 1888 aus Bruchsteinen gebaut. Sie hatte die Funktion eines Stauwehrs: Der Wasserspiegel wurde erhöht und das Aarewasser floss in den Fabrikkanal. Im gleichen Jahr wurde auch der Fabrikkanal vergrössert, da die Bally mehr Energie benötigte, als zur Zeit des ersten Kanalbaus von 1869. Auch kam eine leistungsfähigere Turbine zum Einsatz, die die Herstellung elektrischer Energie ermöglichte – zu dieser Zeit eine Pioniertat. Doch das mit Kies gefüllte Wehr musste schon bald durch ein stabileres ersetzt werden. Die in ihrer heutigen Form bekannte Schwelliplatte aus Beton entstand 1906. Sowohl das Betonwehr als auch der Fabrikkanal wurden jedoch 1918 durch das neue Wasserkraftwerk Gösgen überflüssig. Der Kanal und die Schwelliplatte blieben aber als Teil des Ballyparks bestehen.