Was also braucht ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, um bei den Schlossspielen mitzuwirken? «Den Willen, auf die Bühne zu gehen und gemeinsam etwas zu erschaffen», erklärt Vögeli. Mit dieser Bereitschaft und der Freude am Spielen könne man aus jedem etwas herausholen. Für Theateraffine, die nicht im Rampenlicht stehen wollen, gibt es weitere Aufgaben hinter der Bühne, im Nähatelier oder beim Bühnenbau engagieren.

Shakespeare auf Schweizerdeutsch

Adi und Ueli Blum übersetzen das Stück direkt aus dem Englischen in eine schweizerdeutsche Fassung. Analog zu Shakespeares Stück wird auch in der schweizerdeutschen Version die selbe Versform verwendet. «Das gibt dem Stück etwas Ungewohntes und eine tolle Qualität», findet Käthi Vögeli. Bereits bei den letzten Schlossspielen 2016, an denen «Romeo und Julia» aufgeführt wurde, übersetzten Adi und Ueli Blum das Stück.

Auch die Musik soll im Stück einen hohen Stellenwert einnehmen. «Die Musik ist im Theater ein extrem wichtiges Gestaltungsmittel», so Käthi Vögeli. Der Oltner Musiker Fabian Capaldi komponiert diese eigens für die Niedergösger Schlossspiele 2018. Das Ziel: Die musikalische Begleitung des Stücks soll wie Filmmusik wirken.

Fasziniert von Shakespeares Brillanz

Sie übernehmen nächstes Jahr zum zweiten Mal die Regie der Schlossspiele. Gibt es etwas, das Sie dieses Mal anders machen?

Käthi Vögeli: Anders wird es sowieso, da es sich um ein neues Stück handelt. Ansonsten gibt es nichts, das ich ändern würde. Beim letzten Mal ist alles gut gegangen, die Vorführungen haben viel Anklang gefunden.