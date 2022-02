Fastenzeit Suppe, Risotto und Pasta für einen Fünfliber: In Stüsslingen kämpft die Kirchgemeinde gegen Foodwaste Bald geht’s ans Fasten: Am Fenster des Pfarreisekretariats Stüsslingen gibt es an sieben Freitagen fleischlose Kost zum kleinen Preis – bereits zum zehnten Mal.

Bald erwarten Andrea-Maria Inauen und die Köchinnen Nicole Fazari, Regina Eng und Esther Blokzijl jeweils Freitags ihre Gäste. Bruno Kissling

«Sind Sie voller Lebensenergie für die kommende Fastenzeit?» So wirbt die römisch-katholische Pfarrei Stüsslingen auf einem Flyer für die diesjährige Fastenkampagne. Doch wo tankt man Lebensenergie auf, sollte sie einem in der Kälte ausgegangen sein?

Hierzu weiss die Leiterin des Pastoralraums Gösgen, Andrea-Maria Inauen, eine Antwort: «Bei unserem Take-away des Fünfliberessens sind alle willkommen.» Denn an der Hauptstrasse 25, am Sekretariatsfenster der Pfarrei, werden auch dieses Jahr wieder warme Mahlzeiten über die Gasse ausgegeben.

Von der Idee zur Umsetzung

Ab dem 4. März geht es los – von da an schöpft die Crew rund um Inauen. Innerhalb der siebenwöchigen Fastenzeit, jeden Freitag von 11.30 bis 12.30, gibts nahrhafte Suppe, Pasta mit Sauce oder Risotto. Eine Mahlzeit kostet, wie es der Name schon sagt, fünf Franken.

Wie Inauen auf die Idee kam, warme Mahlzeiten für fünf Franken anzubieten, weiss sie noch gut:

«Auslöser war ein Telefonat mit einer Freundin, die mir von einer Dokumentation über Foodwaste erzählte.»

Das Interesse nimmt Jahr für Jahr zu

Der hohe Prozentsatz von Lebensmitteln, die weggeworfen werden, habe sie betroffen gemacht. «Ich überlegte mir: Wie können wir als Pfarrei Vorbild sein und den Leuten aufzeigen, wie mit einer einfachen Mahlzeit Foodwaste verhindert werden kann?» Die Idee, mit einem einfachen Menü ein konkretes Zeichen zu setzen, habe sie lange umgetrieben. Schliesslich legte sie die Idee dem Pfarreirat und der Gruppe Solidarität vor, die dann Unterstützung zusagten.

«Eine Frau in der Gruppe Solidarität war für mein Anliegen besonders empfänglich», erzählt Inauen weiter. Kochen mache aber nur zu zweit richtig Spass, wie besagte Frau sich ihrgegenüber geäussert habe. Also machte sich Inauen auf die Suche nach insgesamt 14 Köchinnen und Köchen: für alle sieben Freitage der Fastenzeit je zwei freiwillige Helfende.

Genau vor zehn Jahren ging es dann los: «Während der Fastenzeit 2012 veranstalteten wir das erste Fünfliberessen im Vereinsraum der Gemeinde.» Die Veranstaltung sei bewusst in diesem Vereinsraum durchgeführt worden: zum Zeichen, dass alle Menschen beim Fünfliberessen willkommen sind. Sie ergänzt:

«Von Schulkindern und Jugendlichen, bis hin zu Pensionierten.»

Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, müssen sich Teilnehmende anmelden. Deshalb hat sich Inauen die genauen Besuchszahlen der vergangenen Jahre notiert. So begrüssten die Köchinnen bei der ersten Durchführung 17 Gäste. «Beim zweiten Mal waren es dann schon 42», führt sie aus.

Im ersten Coronajahr, 2020, seien dann die Besuchszahl und der Reinerlös eingebrochen, weil der Lockdown quasi exakt auf die Fastenzeit fiel. Die ersten beiden Wochen habe da das Fünfliberessen noch normal stattgefunden, danach fiel es aus. Deshalb entschieden sich die Organisierenden im letzten Jahr für einen Take-away. Der Reinerlös von über 1 200 Franken entsprach dem Rekord. Inauen kommentiert:

«Damit haben wir nicht gerechnet.»

Den Ansturm auf das Take-away Angebot erklärt sie sich damit, dass es schlicht praktisch ist, das Essen am Fenster abzuholen um zuhause zu schlemmen. Im letzten Jahr hätten zudem breite Kreise Interesse am Fünfliberessen gezeigt: «Plötzlich standen Jugendliche von der Kreisschule oder Handwerker von der Baustelle nebenan vor uns», erzählt Inauen.

Der Reinerlös wird gespendet

Zu Beginn gab es am Fünfliberessen einfach Suppe, Brot sowie einen Apfel. Doch im Laufe der Jahre etablierte sich bei den Tagesmenüs eine Vielfalt. So ist in diesem Jahr beispielsweise ein Steinpilzrisotto geplant. «Wir überlassen unseren Köchinnen das Planen der Menüs und den Einkauf der Zutaten», sagt Inauen. Dabei würden Geschäfte im Dorf oder in der Region berücksichtigt.

Als einzige Auflage gilt, kein Fleisch zu kochen – dies hauptsächlich aus ökologischen Gründen. Die Einkäufe werden den Kochenden zurückerstattet, wobei es aber immer wieder vorkomme, dass Naturalien für das Projekt gespendet würden. Der Reinerlös wird jedes Jahr der Fastenaktion gespendet, wie Inauen sagt. Die diesjährige Spende geht an ein Hilfsprojekt in Laos.

Inauen erhofft sich für die Zukunft, «dass sich vielleicht die eine oder andere Pfarrei auch am Angebot eines Fünfliberessens versucht». Und dass das Beispiel des sorgsamen Umgangs mit Lebensmitteln weitere Kreise zieht. Zudem wünscht sie sich mit den aufgehobenen Massnahmen die Möglichkeit zurück, miteinander Essen und die Gemeinschaft pflegen zu können.