Auch noch Dorfplatz 4 kaufen?

Doch am ortsbildgeschützten Dorfplatz ist noch mehr in Bewegung. Unter «Verschiedenem» verblüffte Gemeindepräsident Markus von Arx die Anwesenden mit der Mitteilung, Ende März habe der Besitzer der ehemaligen Metzgerei Stierli am Dorfplatz 4 (jetzt Café und Kleidergeschäft) ein Verkaufsangebot an die Gemeinde gerichtet. «Das wäre eine weitere Chance», meinte von Arx und wollte mit einer Konsultativabstimmung die Verhandlungsbereitschaft des Souveräns testen. 45 Ja gegen 27 Nein bei 15 Enthaltungen wurden gezählt. «Der Gemeinderat wird mit dem Besitzer Verhandlungen aufnehmen», versprach der Gemeindepräsident, beruhigte aber: «Umbauen werden wir es nicht.»

Die Gemeinderechnung 2016, die mit einer «roten Null» schliesst (siehe Tabelle) gab zu keinen Fragen Anlass, erst recht nicht die Rechnung der Forstbetriebsgemeinschaft Gösgeramt, die Erlinsbach SO einen Gewinnanteil von rund 55 000 in die Kasse spülte. Viele Informationen des Gemeinderats, aber auch Fragen aus der Versammlung gab es unter Verschiedenem: So zur Bevölkerungsumfrage, zur Zukunft der Post, zum gefährlichen Schulweg der Primarschüler wegen des Umbaus des Schulhauses Mühlematt, zum schlechten Belag der Saalhofstrasse anschliessend an den neuen Bachdurchlass oder zu Vandalismus bei der Grillstelle Platte.

Dann war die Zeit gekommen, dass sich Markus von Arx an seiner letzten Gemeindeversammlung für das Vertrauen in seinen 12 Jahren als Gemeindepräsident bedankte. «Ein Zurückpfeifen durch die Gemeindeversammlung ist für mich gelebte Demokratie, das habe ich nie als Niederlage empfunden», sagte er unter Applaus. Dann gings zum Grill-Imbiss hinaus auf den Dorfplatz von nationaler Bedeutung.