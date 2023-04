Erlinsbach Verkauf oder nicht? Swisscom schafft erst mal Ordnung in ihrer alten Telefonzentrale Noch ist unklar, was mit dem bald 50-jährigen Gebäude der Swisscom mitten im Wohnquartier geschehen soll. Vorerst werden übrig gebliebene Gerätschaften in den Keller verfrachtet.

1974 von der Swisscom als Betriebs- und Telefonzentrale errichtet: das Gebäude an der Josef-Reinhard-Strasse in Erlinsbach. Bild: Google Maps

«Telefonzentrale»? Bereits der Begriff mutet etwas seltsam an, verstaubt beinahe. Als Telefonzentrale wird das Gebäude an der Josef-Reinhard-Strasse 58 in Erlinsbach von der Swisscom bezeichnet, sie ist Besitzerin der Liegenschaft. Noch Anfang Jahr hiess es, die Parzelle mit über 1800 Quadratmetern Fläche, mitten im Wohnquartier, solle für 1,2 Millionen Franken verkauft werden. Eine «grössere Wohnüberbauung» sei denkbar, bis zu zweigeschossige Bauten sind dort erlaubt.

Die Swisscom-Medienstelle erklärte Anfang Jahr noch: Dank der technologischen Entwicklung benötige die Swisscom immer weniger Platz. «Wir überprüfen unser Liegenschaftsportfolio regelmässig und haben uns in diesem Fall zu einem Verkauf entschieden.»

Nun doch kein Verkauf?

Doch nun nimmt die Swisscom davon Abstand: «Aktuell ist noch offen, wie das Gebäude künftig genutzt wird», heisst es auf Anfrage. Um aber die Räumlichkeiten aufgeräumt und ordentlich zu halten, will die Swisscom übrig gebliebene Apparaturen, die sich heute noch im Erdgeschoss befinden, in einem ehemaligen Tankraum im Keller der Liegenschaft verstauen. Für eine entsprechende Umnutzung ist nun eine Bauausschreibung erfolgt, mit Einsprachefrist bis zum 18. April.

Das Obergeschoss steht bereits länger leer. Dort war zuletzt die Kita Lovely Kids eingemietet. Diese ist 2021 aber ins ehemalige Restaurant Löwen gezogen, das im Januar abbrannte. Noch ist also offen, was der Telekommunikationskonzern mit seinem fast 50-jährigen Gebäude vorhat. Zunächst dürfte neben dem Ober- bald auch das Erdgeschoss leer stehen und der ehemalige Tankraum im Keller als «Betriebsraum» dienen. Auch das ein etwas verstaubter Begriff.