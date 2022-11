Erlinsbach SO/AG Mehr Möglichkeiten in der Freizeit: Offene Jugendarbeit und Jugendtreff starten bald – Jugendliche dürfen Räume mitgestalten Der Aufbau der offenen Jugendarbeit beider Erlinsbach sowie des Jugendtreffs im alten Gemeindehaus auf Aargauer Seite ist in vollem Gange. Jugendliche sind dazu eingeladen, mitzugestalten.

Das alte Gemeindehaus auf der Aargauer Seite von Erlinsbach: hier entsteht der neue Jugendtreff. zvg

Der Aufbau der offenen Jugendarbeit in den beiden Erlinsbach sowie des Jugendtreffs im alten Gemeindehaus in Erlinsbach AG ist in vollem Gange. «Ebenso ist die Wiederaufnahme des Midnight-Sportangebots in Planung, wobei in Zukunft jeweils am Samstagabend eine Turnhalle für Jugendliche zum Sporttreiben geöffnet werden soll», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Noah Meyer, Jugendarbeiter. zvg

In den letzten zwei Monaten wurde das Erdgeschoss des neuen Jugendtreffs umgebaut und entrümpelt. Gleichzeitig hat sich der zuständige Jugendarbeiter, Noah Meyer, bereits in allen Schulhäusern und Schulleitungssitzungen vorgestellt.

Am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr wird gemeinsam mit Jugendlichen der «Kickoff-Anlass» im Jugendtreff stattfinden:

«Dabei sollen die Jugendlichen erste Informationen zum künftigen Treffbetrieb und der Jugendarbeit erhalten.»

Jugendliche dürfen mitgestalten

Ebenso können die Jugendlichen an diesem Anlass mitentscheiden, wie der Jugendtreff gestaltet werden soll: «Von der Wandfarbe über die Beleuchtung und Einrichtung bis hin zum Programm und Projekten kann und soll mitentschieden werden».

Kreativität gefragt: Die Jugendlichen beider Erlinsbach sind eingeladen, sich an der Gestaltung des neuen Jugendraums zu beteiligen.

zvg

Zum Anlass sind ausschliesslich Jugendliche ab der 6. Klasse bis 18 Jahre alt eingeladen; sie dürfen auch vorbeigehen, um den Jugendarbeiter kennen zu lernen und einen Blick in den Treff zu werfen, ohne sich Gedanken zu der Gestaltung machen zu müssen. Snacks und Getränke werden von der Jugendarbeit offeriert.

Ausblickend steht gegen Ende Februar, nach der gemeinsamen Einrichtung und Gestaltung des Jugendtreffs, der Tag der offenen Tür an. Dieser Anlass ist dann sowohl für Jugendliche als auch für die Erwachsenen angedacht. Dort sollen alle Interessierten nebst einem Apéro, einen Einblick in den Jugendtreff und somit auch in die Jugendarbeit bekommen. (otr)