Die Welt lag ihm zu Füssen. Der Schauspieler Paul Hubschmid, schönster helvetischer Export ins Hollywood der 1950er-Jahre, würde heute 100 Jahre alt. Bereits seine erste Filmrolle im Schweizer Klassiker «Füsilier Wipf» von 1938 machte ihm zum Publikumsliebling. Es folgten über 100 Filme und Bühnenengagements im In- und Ausland.

Die «Zürcher Verlobung»zeigte ihn 1957 neben Lilo Pulver. Besondere Beliebtheit erlangte er im «Tiger von Eschnapur» von 1958 unter der Regie von Fritz Lang. Von 1948 bis 1953 drehte Hubschmid in Hollywood unter dem Pseudonym Paul Christian: etwa «Der Dieb von Venedig» (1950) oder «Panik in New York» (1953). Ab 1961 gab er den Professor Higgins in «My Fair Lady» in über 2000 Bühnenvorstellungen in Wien, München und Berlin.

Paul Hubschmid war dreimal verheiratet und hatte zahlreiche Affären. Seiner ersten Ehe mit der deutschen Schauspielerin Ursula von Teubern entstammt sein Sohn Peter Hubschmid. In zweiter Ehe war er mit der deutschen Schauspielerin Eva Renzi verheiratet, deren Tochter Anouschka er adoptierte. Seine dritte Frau war die Schweizer Schauspielerin Irène Schiesser. Paul Hubschmid starb am

1. Januar 2002 in Berlin. (HEI)