Strategischer Sport

Worin liegt die Faszination dieser Sportart? «Man muss es lieben», meint Viktoria Hügli aus Wolfwil. Die Hausfrau und Mutter stammt aus Bulgarien und hat in ihrer Heimat schon gespielt. Sie beschreibt Softball als einen strategischen Sport, bei dem Denken, Bewegung und Teamgeist wichtig sind. Ihre Mitspielerin Aline Thommen pflichtet ihr bei: «Der Teamzusammenhalt ist bei uns auch sehr gut.» Die 18-Jährige hat an diesem Sonntag die Möglichkeit, sich an einer Tryout-Veranstaltung in die Schweizer Softball-Nationalmannschaft zu spielen.

«Eine Softballspielerin braucht nicht zwingend eine athletische Figur», erklärt Beat Senti, der Trainer der Damenmannschaft. «Jemand der nicht so schnell rennen kann, kann vielleicht gut werfen. So hat es für alle einen Platz im Team.» Ende April steigt das Damenteam von Truck Star Dulliken in die erste Saison. «Wir wollen Spielpraxis sammeln», blickt Viktoria Hügli voraus.

Trainer Beat Senti ergänzt: «Erfahrungen sammeln und gesund bleiben steht im Vordergrund. Ein Play-off-Platz wäre natürlich schon auch cool.» Ist denn dies überhaupt realistisch? «Ich habe eine gute Mischung aus jungen, wilden Spielerinnen und erfahrenen, älteren Hasen. Sie leisten alle vollen Einsatz. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass für uns etwas drin liegt in dieser Saison.»

Eigenes Base- und Softballfeld

Nicht nur mit dem Damenteam will Truck Star Dulliken hoch hinaus. Der Verein, der derzeit zwischen 60 und 65 aktive Mitglieder umfasst, hat letzten Herbst einen Antrag für ein eigenes Base- und Softballfeld beim Dulliker Gemeinderat eingereicht.

Derzeit trainieren die Teams auf dem Platz des FC Dulliken. «Es ist, wie wenn ein Fussballspieler auf einem Asphaltplatz trainieren muss: Es geht, ist aber nicht das Richtige», erklärt René Thommen, der die Herrenmannschaft trainiert. Die beiden Felder sollen auf zwei aneinandergrenzenden Grundstücken hinter dem Hugi-Areal entstehen, welche derzeit als Landwirtschaftsflächen genutzt werden und der Einwohner- respektive der Bürgergemeinde Dulliken gehören.

In Stein gemeisselt ist noch nichts. Die Vision aber steht: Trainer Beat Senti: «Wir möchten mit diesen Feldern Base- und Softball in der Schweiz weiterbringen.»