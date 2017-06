Für den abtretenden Gery Meier ist der Hauskauf auch ein Akt der Solidarität gegenüber den anderen Gemeinden der Sozialregion unteres Niederamt. «Besonders Schönenwerd trägt stets grössere Lasten, auch Däniken muss sich solidarisch zeigen und seinen Teil zur Lösung dieses Problems beitragen.»

Martin Suter, Leiter Finanzen, erwartet gar eine positive Rendite vom Kauf, auch im Hinblick auf zukünftige Ausgleichszahlungen, welche diejenigen Gemeinden werden leisten müssen, welche ihr Aufnahmesoll nicht erfüllen. «Wir sparen also nicht, wenn wir das Haus nicht kaufen», so Suter. Schlussendlich entschied sich die Gemeindeversammlung mit 90 zu 60 Stimmen für den Hauskauf und schlug sich damit auf die Seite des abtretenden Gemeindepräsidenten.

Kein Grund zur Sorge

Ungewohnt für Däniken war der negative Ertrag in der Erfolgsrechnung. Nach zwölf Jahren mit positivem Abschluss sei dies jedoch kein Grund zur Sorge, versicherte Gemeindevizepräsident Ueli Soltermann, Ressortleiter Finanzen. «Nach Land- und Liegenschaftskäufen sind unsere Finanzen nach wie vor sehr gesund.» Die Last des Finanzausgleichs konnte durch Sparen und Budgetunterschreitungen ausgeglichen werden, die unerwartete Unsicherheit bezüglich der Kernkraftwerk-Steuern (wir berichteten) belastete das Budget jedoch zusätzlich. Diese Unsicherheit wird die Gemeinde auch in Zukunft weiter beschäftigen. «Wir werden uns für unser Anliegen stark machen und harte Verhandlungen mit den umliegenden Gemeinden führen», betonte Gery Meier.

Ärger über Strassensperrung

Unter Verschiedenem wurde ein weiteres Thema angesprochen, bei dem Unmut in der Versammlung spürbar wurde: Da- bei ging es um die Ettenburgstrasse, Verbindung zwischen Däniken und Gretzenbach, wo auf Gretzenbacher Seite im Jahr 2015 ein Fahrverbot beschlossen wurde. Eine Beschwerde der Gemeinde Däniken wurde Anfang dieses Jahres vom Solothurner Verwaltungsgericht abgewiesen (wir berichteten). Hermann Spielmann stört sich jedoch nach wie vor an der Sperrung der Durchfahrt: «Heute bin ich einfach nur noch empört, dass sich geschätzte 1000 Däniker Einwohner dem Egoismus von maximal 20 Gretzenbachern zu fügen haben und dafür einen erheblich längeren Weg über die sehr stark belastete Aarauerstrasse in Kauf nehmen müssen», meinte er. Nun hat er beim Däniker Gemeinderat eine Petition eingereicht, die unter anderem das Aufstellen von Pfosten an der Grenze fordert, sodass die Däniker Ettenbergstrasse auch für die Gretzenbacher unpassierbar sei. Der Gemeinderat muss nun binnen eines Jahres eine begründete Antwort geben. Gery Meier spricht sich je- doch dafür aus, zunächst im persönlichen Gespräch eine Lösung zu suchen.

Nach einem diskussionsreichen Abend konnten die Däniker den warmen Sommerabend schliesslich bei Bratwurst und Bier ausklingen lassen.