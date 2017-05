22 Jahre lang prägte Hans Beer als Gemeindeschreiber das Gemeindeleben in Gretzenbach mit. 2009 ging er in Pension und widmete sich neuen Projekten. Mit Ende 60/Anfang 70 erfüllte er sich einen Kindheitstraum: Er schrieb ein Buch – unter dem Pseudonym Simon H. Reeb. «Ich wollte damit mögliche Werbebelästigungen ausschliessen», sagt Beer. Sein Kriminalroman heisst «Tödliches Doppel-Ich».

Hans Beer lebt seit seiner Geburt 1944 in Gretzenbach. In der Einwohnergemeinde war er als Gemeindeschreiber von 1987 bis 2009 ein Dreh- und Angelpunkt. Die folgenden Jahre war es – mit Ausnahme einiger Zeitungsartikel über lokale Anlässe und den Musikverein – schreibtechnisch ruhig um ihn in der Öffentlichkeit. Bis er zum Schriftsteller wurde. Warum erst im Alter von um die 70? «Vorher hatte ich einfach keine Zeit», sagt Hans Beer. «Ich habe mein Leben lang immer mindestens 100 Prozent gearbeitet und mich nebenbei noch mit anderen Dingen befasst. Das Schreiben eines Buches hatte damals keinen Platz.»

Dabei wollte er von Anfang an Schriftsteller werden. «Ich war von klein auf ein Bücherwurm und habe alles verschlungen, von der Briefmarke bis zum Telefonbuch.» In der Schule erwachte in ihm die Freude am Aufsatzschreiben. Später konnte er für Firmen PR-Beiträge und später in der Gemeinde Berichte verfassen. «Ein Buch zu schreiben war mein Traum», bekennt Hans Beer. «Aber wenn man eine Familie hat, kann man nicht einfach sagen: Ich werde Schriftsteller. Der Beruf ist brotlos; da verhungert man.»