Dulliken Nach dem «Big Sale» ist Schluss: Nadja Zeller schliesst im März ihren Kostümverleih Erst vor zwei Jahren zog der Kostümverleih Zeller ins «Wollehus». Nun muss der Laden in Dulliken bis zum 31. März geräumt sein. Einen Ersatzladen wird es nicht geben.

Nadja Zeller macht Schluss mit ihrem Kostümverleih. Bruno Kissling

Dreimal musste sie mit ihrem Kostümverleih umziehen. Nun ist aber endgültig Schluss für das Geschäft von Nadja Zeller: Aufgrund des Todesfalls der Vermieterin muss sie nun auch aus dem ehemaligen «Wollehus» an der Bahnhofstrasse 6 in Dulliken wegziehen. Das Gebäude müsse bis am 31. März geräumt sein, anschliessend wird es, so Zeller, abgerissen.

Sechs bis sieben Jahre Kostüme verliehen

Noch bis voraussichtlich zum ersten Wochenende im März verkauft sie an der Bahnhofstrasse ihre Kostüme. Ihr Laden ist bis dahin wöchentlich bis zu drei Mal geöffnet; meistens mittwochs sowie freitags und samstags zu unterschiedlichen Zeiten. Die genauen Öffnungszeiten gebe sie laufend und kurzfristig über Facebook bekannt.

Verkleidungen für Kinder bietet Zeller für fünf Franken an. Bei Erwachsenenkostümen käme es auf die Art des Kostüms an. Zwischen fünf und fünfzehn Franken sollen da die Preise liegen.

An einen anderen Standort ziehen will Zeller nicht. «Es ist schwierig, eine neue und zahlbare Räumlichkeit zu finden», erklärt sie auf Anfrage. Ob sie denn nicht noch einmal etwas in ähnlicher Richtung aufmachen wolle? Zeller antwortet auf die Frage:

«Das ist mir tatsächlich erst kürzlich durch den Kopf gegangen»,

Nebenberuflich Kostüme zu verleihen habe ihr Spass gemacht. Und das Geschäft hat sie auch lange geführt. «Sechs bis sieben Jahre sind es etwa», schätzt Zeller.

Das Gebäude an der Bahnhofstrasse 6 wird abgerissen. Bruno Kissling

Trotz Nostalgie: Sie bleibe dabei, das Geschäft nicht weiterführen zu wollen. In der jetzigen Situation sei es schwierig, noch etwas Neues aufzugleisen. Zeller sagt dazu:

«Auch wenn wir jetzt die langersehnten Öffnungen haben: Finanziell ist es mir ein zu hohes Risiko.»

Mit etwas Neuem von vorne zu beginnen, käme nämlich teuer. Rund 5000 verschiedene Verkleidungsaccessoires und Kostüme führte Zeller in ihrem Verleih. Sie gehe nicht davon aus, diese alle verkaufen zu können. «Die übrig gebliebenen Kostüme spende ich an die Stiftung Arkadis», so Zeller. Oder aber sie sucht sich zusätzlich eine Garage, in der sie doch noch ein paar Kostüme beherbergen kann.

Vor zwei Jahren dann zog Nadja Zeller mit ihren Kostümverleih innerhalb von Dulliken um; von der Niederämterstrasse 20 in das «Wollehus» an der Bahnhofstrasse 6. Das «Wollehus» sei ein «absoluter Glückstreffer» gewesen, wie sie damals in der Ausgabe dieser Zeitung zitiert wurde.