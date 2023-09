Dulliken Beim Abbiegen kommt es zur Kollision: Eine Frau nach Unfall im Spital In Dulliken hat sich ein Unfall ereignet, wobei eine Frau so schwer verletzt wurde, dass sie ins Spital gebracht werden musste. Die Gründe, die zum Unfall führten, müssen noch geklärt werden.

Eine Autofahrerin muss nach einem Unfall am Montagnachmittag in Dulliken ins Spital gebracht werden. Was ist passiert?

Eine Frau muss ins Spital gebracht werden. Kapo SO

Die Kantonspolizei Solothurn schreibt in einer Mitteilung, dass eine Autofahrerin in Dulliken von der Niederämterstrasse nach links in die Bodenackerstrasse habe abbiegen wollen. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen sei es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem Auto gekommen, das gerade auf der Niederämterstrasse in Richtung Schönenwerd unterwegs gewesen sei.

Die Lenkerin dieses Autos wurde dabei verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden, schreibt die Polizei weiter. Beide am Unfall beteiligten Autos wurden demnach auch stark beschädigt und mussten abtransportiert werden. (mgt)