Seinen Wohn- und Geschäftssitz verlegte dieser nach Unterzeichnen des Kaufvertrags nach Stüsslingen. «Für einige Stüsslinger war der Weltbürger Hugelshofer, der in Kalifornien gelebt hatte und in London und Spanien Häuser besass, ein Bonvivant, ein Filou», hiess es 1997 in der neuen Mittellandzeitung.

Es zeigten sich auch noch negativere Meinungen, wie beispielsweise diejenige des ehemaligen Gemeindepräsidenten, der sich ebenfalls 1997 zu Hugelshofer äusserte: «Er war ein Querulant. Einer, der sich über alle Richtlinien hinwegsetzt, und ohne Baubewilligung gebaut hat.»

Zwischen 500 000 und 600 000 Franken soll Hugelshofer in den Umbau des Gebäudes investiert haben – ob er eine gültige Baubewilligung hatte, habe ihn nicht sonderlich interessiert. 1989 jedoch erwarb Hugelshofer ein Stück Land in Spanien und versuchte, das alte Pfarrhaus – sein Lieblingshaus, das eine besondere Aura habe – zu verkaufen.

Den Preis von 1,5 Millionen Franken wollte jedoch niemand bezahlen. «Ich habe irgendwann aufgehört, die Zinsen zu bezahlen, um eine Versteigerung zu provozieren», erzählte er 1997 der neuen Mittellandzeitung.

Die Ära «Refugium»

So kam es denn auch: Am 18. April 1997 wurde das alte Pfarrhaus am Amtsgericht Olten Gösgen versteigert. Die Schulden von Hugelshofer betrugen 886 041 Franken, Hauptgläubigerin war die Credit Suisse mit einer Forderung von 885 250 Franken. Mehr als 10 791 Franken will jedoch niemand bieten – und so kommt es, dass nach nur 20 Minuten die Bank selber das Gebäude für 480 000 Franken kauft.

Im Dezember 1997 konnte die Bank den alten Pfarrhof bereits weiterverkaufen: Ein Ehepaar aus Däniken erwarb die Liegenschaft mit 3323 m² Bauland als Refugium für die Familie. Der Vater der Familie war weit über die Gemeindegrenzen bekannt: Täglich sass er vor dem Pfarrhaus auf einer Bank und winkte den vorbeifahrenden Menschen zu. Dies tat er bis zu seinem Tod im Januar 2017.

Nach 350 turbulenten Jahren konnte das alte Pfarrhaus schliesslich zur Ruhe kommen. Mittlerweile gilt es als Kulturgut von regionaler und kantonaler Bedeutung.