Musik und Wortkunst

Sara McLoud spielte sich mit ihrer Band in die Herzen der zahlreichen Zuhörer. Ihr Programm hiess «Handmade». Sie sang Lieder aus ihrer neuen CD. Mit den Song «Girls Like Boys» wurde das Programm eröffnet. Die Songs waren mal rockig, fetzig aber auch leise. Ihre spezielle starke Stimme, unterstützt von ihrer Band, begeisterte die Gäste bei lauen Temperaturen auf dem Bühl.

Schreiber vs Schneider wurde von Anfang an in die Stiftskirche verlegt. «Mein Leben als Paar» ist ein eigenartiger Buchtitel. Doch wer diese beiden Autoren kennt, der weiss, wie es gemeint ist. Die Sichtweisen von Mann und Frau sind unterschiedlich und dennoch finden sie einen gemeinsam Nenner. Man sieht und hört sich manchmal selbst, erkennt sich im Spiegel und schmunzelt dann vor sich hin.

Die Exciting Jazz Crew spielte nicht zum ersten Mal an einer Kulturwoche. Der Abend begann mit einer Klämmerlischlacht und fliegenden Notenblättern. Starke Böen forderten die Veranstalter sowie die 18 Musikerinnen und Musiker heraus. Ihr Repertoire reichte von Duke Ellington, George Gershwin bis Frank Sinatra. Sie swingten auf der gedeckten Bühne.

Die Sängerin Ulla Meier überzeugte mit ihrer Stimme nicht nur in der Ballade «Summertime». Sie interpretierte viele Evergreens, unter anderem «Please Don’t Talk About Me» oder im Duett mit Jan Mäder den Song «Fever». Leider waren die Temperaturen ziemlich herbstlich, sodass sich das Publikum nach der Pause verflüchtigte. Eisern blieb der harte Kern sitzen und belohnte die Band mit lautem Applaus und Bravorufen.

Abschied von der Führungscrew

Am Freitag servierte die Kulturkommission einen von der Bürgergemeinde offerierten Apero. Gleich bei der Ansage wurden Brigitte Burri, Daniel Poffa und Verena Fallegger verabschiedet. Brigitte Burri war 20 Jahre als Vertreterin der Bürgergemeinde. Daniel Poffa tritt nach 12 Jahren Kommission zurück. Sein Amt als Präsident hat er 8 Jahre inne gehabt. Verena Fallegger tritt ebenfalls nach insgesamt 14 Jahren zurück. Den neuen Kulturkommissionsmitgliedern wünschen die Scheidenden viel Erfolg.

Nach diesem offiziellen Intermezzo entführte die Formation «Crossbeat» in die Welt des Blues. Das musikalische Programm überzeugte mit «Blues Brothers and more». Die Stimme von Gabriela Grob erfüllte alle Erwartungen. Mit dem Titel «Sholem alaikh Yerusholaim» liessen die Bläser Klezmerklänge erschallen. Crossbeat mit «Blues Brothers and more» setzte der 31. Kulturwoche die Krone auf.

Der Frauenturnverein, der die Gäste mit Köstlichkeiten verwöhnte, der Werkhof Schönenwerd und die Technik waren für diese Kulturwoche unentbehrlich.