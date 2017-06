«Wenn das gute Wetter anhält, dann wird das eine gute Sommerernte», meint Pongratz hoffnungsvoll. Es dürfe nicht zu viel regnen, sonst werde der Nektar und der Honigtau von den Blüten und Blättern geschwemmt. Bislang sehe es aber gut aus, sagt sie: Rund 12 Kilogramm Honig habe jedes ihrer Völker bereits produziert. Aus Brombeeren, Linden, Klee – was gerade so blüht halt. Ende dieser Woche will sie bereits anfangen, Honig zu schleudern. Wenns gut kommt, würden heuer noch 20 Kilo pro Volk drinliegen, weiss sie.

Hobby fürs Pensionsalter

Maria Pongratz machte die Imkerausbildung 2009. «Ich fing mit vier Völkern an», erinnert sie sich. Nach einigen Jahren stockte sie auf 15 Völker auf. Vergangenes Jahr habe sie sogar deren 40 gehabt. «Aber das war zu viel Arbeit, deshalb habe ich heuer wieder weniger», erklärt sie. Jetzt, mit 25 Völkern, wende sie in Spitzenzeiten rund 18 Stunden in der Woche für ihre Bienen auf. Intensiv sei besonders die Zeit zwischen Mitte April und Mitte Juli: Jungvölker müssten aufgebaut, der Schädling Varroamilbe bekämpft, Königinnen gezüchtet, Schwärme gefangen, Honig geschleudert und abgefüllt werden. Und an neun Samstagen im Jahr bilde sie angehende Imker aus, gleich vor ihrem Haus.

Wie sie denn auf die Biene kam? «Ich überlegte mir, was ich nach der Pensionierung machen möchte», sagt die Bauerntochter lachend, die auch einen grossen Garten neben dem eigenen Haus bewirtschaftet. Das Imkern habe sie schon als junge Frau interessiert. Weil sie Freude hat an der Natur und an der Landwirtschaft, lag das Hobby nahe. Überhaupt findet sie: «Man sollte sich wirklich nur aus Freude Bienen zutun.» Schweizweit gebe es nur etwa ein Dutzend professioneller Imker, die davon auch leben können. Der Aufwand das ganze Jahr durch – die Bienen müssen auch im Winter gepflegt werden – müsse es einem Hobbyimker also schon wert sein. Der Honig selbst werfe nicht viel ab. Den Ihren verkaufe sie jeweils am Herbstmarkt in Erlinsbach. Und bei sich zu Hause.