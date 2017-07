Am Freitagmorgen, 14. Juli 2017, kam es in einem ehemaligen Bauernhaus mit Anbau in Obergösgen zu einem Brand. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von mehreren 100‘000 Franken.

Die Untersuchungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben in der Zwischenzeit ergeben, dass das Feuer in einem Anbau der Liegenschaft ausgebrochen ist.