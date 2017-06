Nach dem vergangenen 38. Betriebszyklus wird das Atomkraftwerk Gösgen abgeschalten, um die jährliche Revision durchzuführen. Dabei werden 36 der insgesamt 177 Brennelemente ersetzt, wie die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG mitteilt. «Zusätzlich zum Brennelementwechsel werden umfangreiche wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungsarbeiten an bau-, maschinen-, elektro- und leittechnischen Systemen und Komponenten durchgeführt.»

Ein Schwerpunkt liegt auf der Ultraschallprüfung des Reaktordurckbehalters. Auch eine Leckratenprüfung wird durchgeführt, um den Sicherheitsbehäter zu prüfen, der die nuklearen Komponenten des Kraftwerks umschlisst.

Am Sonntagmorgen zudem eine Prüfung des Frischdampfsicherheitsventils durch. «Beim Öffnen des Ventils wird Dampf aus dem nichtnuklearen Teil der Anlage sicht- und hörbar abgeblasen», so die Medienmitteilung,«Das dabei entstehende Rauschen ist in der näheren Umgebung des Kraftwerks wahrnehmbar.» (mgt)