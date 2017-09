Beziehungen belastet

Der Streit drückt auf die Stimmung zwischen den Niederämter Gemeinden. Dänikens Gemeindepräsident Gery Meier bemerkte bereits vergangene Woche, dass das Verhältnis angespannt sei. «Es trübt die Zusammenarbeit», bestätigt Hodel. Aber schliesslich kooperieren die Gemeinden in vielen anderen Bereichen mehr oder weniger problemlos.

Däniken nun generell die kalte Schulter zu zeigen, kommt für ihn deshalb nicht in Frage.

Das Vertragswerk läuft 2019 aus. Eine diplomatische Lösung ist momentan nicht in Sicht. Es ist davon auszugehen, dass die übrigen Empfängergemeinden juristische Möglichkeiten ausloten werden. Peter Hodel bleibt vage: «Es gibt verschiedene Optionen, die wir aber jetzt noch nicht kommunizieren.»

Der Däniker Gemeinderat hat bereits früher betont, dass man je nach Urteil des Verwaltungsgerichts die Situation überprüfen werde. Man rechnet in Däniken fest damit, dass die Beschwerde zumindest in Teilen gutgeheissen wird. Damit wäre der Steuerverteiler aber nicht automatisch gerettet.

Denn Däniken macht noch zwei weitere Punkte geltend, die zum Ausstiegsentscheid führten: Zwischen Kanton und Alpiq-Konzern besteht derzeit keine Steuervereinbarung mehr.Die Verhandlungen sind sistiert. Weiter ist unklar, welche Auswirkungen eine neue Unternehmenssteuerreform auf die Besteuerung des Kraftwerks haben wird. Zwar lehnte das Stimmvolk im Februar eine entsprechende Vorlage ab. Eine Reform ist aber nur eine Frage der Zeit. Auf beiden Faktoren haben die Niederämter Gemeinden kaum Einfluss.

Kurswechsel im neuen Rat?

Ende Monat übernimmt in Däniken Matthias Suter das Gemeindepräsidium. Hofft man, mit dem neuen Gemeinderat auf einen Kurswechsel in der Steuerverteiler-Frage? «Ein Personalwechsel kann natürlich neue Ansätze bringen», sagt Peter Hodel. Illusionen macht er sich aber keine. Däniken habe seinen Standpunkt deutlich gemacht. Falls sich am eingeschlagenen Weg doch noch etwas ändere, so Hodel, liege es jetzt an Däniken, die Initiative zu ergreifen.