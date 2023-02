Däniken Das Kernkraftwerk Gösgen wurde «mit maximal möglicher Leistung» betrieben: Jahresproduktion 2022 fällt entsprechend hoch aus Das Kernkraftwerk Gösgen hat vergangenes Jahr netto 7,96 Milliarden Kilowattstunden produziert. Die Anlage lief dabei während 332 Tagen. Unterbrochen wurde die Stromproduktion nur während der Jahresrevision.

Der Kühlturm des KKG Gösgen: Letztes Jahr produzierte die Anlage knapp 8 Milliarden Kilowattstunden. (Archivbild) Bruno Kissling

Das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) wurde am 21. Mai 2022 für eine Jahresrevision abgeschaltet und ging am 23. Juni wieder ans Netz. Während der Jahresrevision wurden «umfangreiche Inspektions- und Prüfarbeiten vorgenommen und rund 5300 Instandhaltungsarbeiten durchgeführt», wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Ebenso wurden die Brennelemente gewechselt und 36 neue Uran-Brennelemente in den Reaktorkern eingesetzt.

Zu den Revisionsschwerpunkten gehörten die Inspektion der drei Hauptkühlmittelpumpen und die Überprüfung der Heizrohre der Dampferzeuger. Beide für den Eigenbedarf genutzten Haupttransformatoren wurden ausgetauscht. Zudem wurde das Reaktorschutzsystem im Kommandoraum erneuert. Im konventionellen Teil der Anlage sind beide Hauptkühlwasserpumpen einer Grossrevision unterzogen worden. Alle Prüfungen und Inspektionen bestätigten den guten Zustand des Kraftwerks.

Im Vorjahr 2021 resultierten noch 7,90 Milliarden Kilowattstunden. Nun wurde dieser Wert übertroffen. «Die Anlage wurde 2022 mit Ausnahme der 33-tägigen Jahresrevision mit maximal möglicher Leistung betrieben», heisst es dazu.

Ende 2022 beschäftigte das Atomkraftwerk 594 Personen, davon waren 12 Lernende. (otr)