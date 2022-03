Clientis Aareland Wachstum und ein Essensgutschein sorgen für rekordhohe Stimmabgabe an virtueller Generalversammlung Die Clientis Bank Aareland kann den Gewinn im letzten Jahr steigern – die Aussichten aber bleiben wegen dem Krieg in der Ukraine «verhalten positiv».

Verwaltungsratspräsident Daniel Heller, Bankleiter Hansjörg Gloor und Notar André Gräni (v.l.). zvg

Letzte Woche hat die Regionalbank Clientis Aareland (Lostorf, Erlinsbach, Küttigen) ihre dritte Generalversammlung in Folge virtuell durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Erhalt der Unterlagen zur schriftlichen Stimmabgabe gebeten. Als «Trostpflaster» für die entgangene Versammlung kommen alle, die sich an der Abstimmung beteiligten, in den Genuss eines Essensgutscheins für ausgewählte Lokale im Wert von 50 Franken.

Ihnen lag ein Jahresabschluss mit einem Geschäftserfolg von knapp 2,4 Millionen Franken sowie der Antrag auf eine unveränderte Dividende von 26 Prozent vor. Beides zusammen sorgte für eine rekordhohe Stimmbeteiligung von knapp 70 Prozent: Von rund 1'700 Aktionärinnen und Aktionären haben 1'178 ihre Stimme abgegeben. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtete einmal mehr André Gräni, Notar in Aarau.

Vor Ort waren lediglich Verwaltungsratspräsident Daniel Heller, der Vorsitzende der Geschäftsleitung Hansjörg Gloor, der unabhängige Stimmrechtsvertreter André Gräni und als Protokollführer und Mitglied der Geschäftsleitung Renato Lüscher. Die Bank verzeichnete 2021 Wachstum in allen Bereichen: Die Ausleihungen stiegen um 5,3 Prozent auf 667 Millionen Franken.

Bruttogewinn übertrifft Vorjahreswert

Bei den Kundengeldern realisierte die Bank ein sehr starkes Wachstum von 86 Millionen Franken oder 14,7 Prozent. Der Bruttogewinn übertraf den Vorjahreswert um gut 11 Prozent oder 4,29 Millionen Franken. Alle Traktanden wurden mit angenommen: Bereits diese Woche werde den Aktionärinnen und Aktionären die beschlossene Dividende von 26 Prozent gutgeschrieben, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.

Die sieben Personen im Verwaltungsratsgremium stellten sich zudem den Erneuerungswahlen für weitere drei Jahre; sie wurden alle wiedergewählt . Wegen der Situation in der Ukraine fällt die Prognose für 2022 nur «verhalten optimistisch» aus. Daniel Heller lässt sich dazu zitieren: «Als substanzstarke Regionalbank blickt die Clientis Aareland weiter positiv in die Zukunft.»

Sollte der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen begrenzt bleiben, werde sich die Tiefzinsphase im Jahr 2022 fortsetzen. «Hingegen steigen inflationäre Tendenzen und die Gefahr einer Stagflation», so Heller. Jedenfalls würden die weiteren Entwicklungen des Ukraine-Kriegs die Wirtschaftsentwicklung weltweit beeinflussen.