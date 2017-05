25 Fachleute probierten an zwei Tagen 240 Biere von Hobbybrauern aus der ganzen Schweiz und kürten die besten Biere in 21 Kategorien. Am vergangenen Freitag und Samstag fand in Densbüren im Kanton Aargau die zweite Durchführung des Brau & Rauch Beer Contest & Frühlingsfest statt. Als bestes Bier über alle Kategorien erhielt das Bourbon Stout von 4655 Brew Co. aus Stüsslingen den Hauptpreis vom Brau & Rauchshop und wird als Teilnehmer ans Bierfestival Wortspiele am 28. Oktober in Basel eingeladen. Die Freude stand Oliver Martini ins Gesicht geschrieben: «Das ist der Hammer!» Das Rezept seines Bourbon Stout hat er vor sechs Monaten entworfen. Gemäss Jury hat das Bier wegen seiner Komplexität überzeugt.

Neutrale Bewertung

Die Juroren beurteilten pro Durchgang jeweils zwischen 6 bis 10 Biere der gleichen Kategorie. Die Biere wurden insbesondere nach Stiltreue, aber auch nach Aussehen, Aroma und Geschmack beurteilt und kommentiert. «Die Juroren kennen nur den Bierstil und erhalten sonst keine Informationen. Sie wissen nicht einmal, wer Biere eingereicht hat», erklärt Initiant Tom Strickler, Besitzer und Brauer der Storm & Anchor Brewery in Winterthur. So blieben alle Rückmeldungen und Bewertungen neutral und ohne äussere Beeinflussung. Da wurde durchaus auch einmal gestritten, vor allem wenn es um den Gewinner geht. Eine Auswahl der Kategoriengewinner wurde dann nochmals untereinander verglichen und das Bier, welches am meisten beeindruckte, als Gesamtgewinner gekürt.