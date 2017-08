Eine Untersuchung des Fundortes der Überreste habe ergeben, dass der 44-Jährige wohl wandern war, aber nicht für eine Übernachtung ausgerüstet war. Laut der australischen «Huffington Post» fand man in der Nähe eine behelfsmässige Unterkunft, aber keinen Schlafsack.

Gefunden hatten die Wanderer beim Skelett einen Rucksack. Darin eine Fotokamera mit Speicherkarte, Bargeld in Schweizer Franken und Hongkong-Dollars sowie Quittungen von einem Geldwechsel in Zürich mit Datum vom 21. Dezember 2010. Am 26. Dezember 2010 soll Münger in Melbourne angekommen sein.

Die tasmanische Polizei bleibe in Kontakt mit Interpol und den Schweizer Behörden, teilt sie mit. (ldu)