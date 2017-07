Der Grossbrand vom Freitag hat das alte Bauernhaus an der Aarauerstrasse 17 stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden am Gebäude liegt gemäss ersten Schätzungen bei mehreren 100'000 Franken. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand.

Die Flammen und das Löschwasser haben auch das Geschäft "Schöner schenken" (Geschenke & Accessoires) zerstört. Inhaber Susanne Roppel fuhr zufällig gerade zur Liegenschaft, als das Feuer ausbrach. Sie hatte einen freien Tag. "Der weisse Rauch wechselte innert Sekunden in schwarzen Rauch", erzählt sie Tele M1 wie sie den Brandausbruch erlebte.

Sie habe die Feuerwehr alarmiert und ihre Autohupe betätitgt, um Leute auf das Feuer aufmerksam zu machen. Dann sei sie zu ihrer Schwester Marianne Roth in den Laden gerannt und gerufen: "Raus, es brennt!"