Ausstellung Die Modulbahner des Elternvereins laden in Niedergösgen wieder zur Besichtigung ihrer Eisenbahn-Exponate Nach vier Jahren Pause findet Ende dieses Jahr wieder eine Ausstellung auf dem Inseli statt. Auch zwei Gastvereine zeigen ihre Modelle.

Die 14. Modul-Eisenbahnausstellung findet Ende Jahr in der Mehrzweckhalle Inseli in Niedergösgen statt. zvg

Zwischen Weihnachten und Neujahr 2018 fand die letzte solche Ausstellung statt: «Der gelebte Zweijahres-Ausstellungsturnus wurde durch Corona unterbrochen», heisst es in einer Mitteilung. Nun stehe aber eine weitere Auflage dieser Show auf dem Programm: Die Modulbahner des Elternvereins laden ein zur Besichtigung ihrer Eisenbahn-Exponate.

An der diesjährigen Ausstellung in der Mehrzweckhalle Inseli werden unter anderem Modulanlagen in den Spurweiten H0 in Gleich- und Wechselstromversion sowie H0n3 (amerikanische Schmalspur) ausgestellt. «Die Anlagen dieser beiden Spurweiten sind digitalisiert, die Kompositionen werden somit nach neusten Modellbau-Techniken verkehren», heisst es.

300 Meter Gleislänge

Insgesamt dürfen die Besuchenden mehr als 90 Modulkasten mit einer Gesamtgleislänge von 300 Metern bestaunen. «Nach dem grossen Erfolg an der letzten Ausstellung wird noch einmal der RBe 4/4-Fahrsimulator zur Verfügung stehen», heisst es weiter.

Als Gastvereine werden Mitglieder des Niedergösger Vereins Schweizerischer Digital Modellbahner und Rocky Mountain Model Railroad Studio aus Zofingen ihre Modelle zeigen. (otr)