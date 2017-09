Eigentlich wollte ich für mein fünfmonatiges Austauschsemester nach Frankreich. Hab ich den falschen Flieger erwischt? Hab ich nicht, aber es fühlt sich fast so an.

Nur fünf Tage nach meiner Ankunft herrscht in Angers, meiner neuen Heimat, Ausnahmezustand: «Les Accroche-coeurs» — so nennt sich das dreitägige Kultur-Festival im September.

Auf den Plätzen und in den Gärten und Parks der 150 000-Einwohner-Stadt werden stimmungsvolle Konzerte, berührende Tanzvorführungen, halsbrecherische Akrobatikshows aufgeführt. Das Motto: «So British!» Die Stadt zelebriert «ihr» Festival in vollen Zügen.

Klein und Gross tanzt bei den Konzerten mit und gönnt sich ein heisses Getränk in einem Strassencafé, einen Crêpe oder ein Glas Weisswein. Highlight des Samstags ist das Konzert der Beatles-Cover-Band «Tribute to the Beatles». Auf der Bühne direkt neben dem «Château d’Angers» spielt sie die Hits von Ringo, John und Co.