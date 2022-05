Aus Niederämter Sicht Wohin mit dem Müll? Verena Fallegger Drucken Teilen

Schönenwerd hat ein Entsorgungsreglement wie andere Gemeinden auch. Symbolbild: Keystone

In Schönenwerd kommt jeden Donnerstag der Müllwagen und holt die grauen oder mit speziellen Marken gekennzeichneten Säcke ab. Jeweils an den Montagen fährt der LKW der Grünabfuhr und nimmt die Garten- und biologischen Haushaltsabfälle mit. Einmal im Monat wird Papier und Karton am Strassenrand bereitgestellt und entsorgt. Dies ist eine Megaeinrichtung. Doch es gibt noch anderen Müll. Dazu ist die Entsorgungsstation in Feld zuständig. Nein, sie holt diesen nicht ab – wir müssen ihn hinbringen.

Schönenwerd hat ein Entsorgungsreglement wie andere Gemeinden auch. Es wird aufgerufen, «unnötigen Abfall zu vermeiden, wieder verwertbares der Wiederverwendung zuzuführen, Kompostierbares dezentral zu kompostieren oder der Grünabfuhr mitzugeben oder alles Übrige fachgerecht zu entsorgen».

Kürzlich war ich wieder mit den gefüllten Tüten und Körben in der «Schutti». Freundlich am Eingangstor gefragt, was ich denn geladen hätte, war meine Antwort: «Pet, Glas, Styropor, Plastik und Folien – so wie immer!» Aber ohä: Plastik und Folien sind jetzt gebührenpflichtig, dazu müsse ich einen besonderen Sack kaufen. «Wieso denn das?», wollte ich wissen, denn bis vor kurzem konnte dieses Material einfach in die Mulde geworfen werden.

«Ja, wissen Sie», kam die Erklärung des jungen Mannes an der Pforte, «die Leute werfen auch alles andere in den vorgesehenen Container. Sie trennen es nicht. Wir finden allerhand darin, zum Beispiel auch Autobatterien und vieles mehr.» Er gab mir eine Liste, wo ich diese speziellen Säcke beziehen kann.

Ich habe mich in der Recycling-Halle umgesehen. Vier verschiedene Glas-Container: weiss, grün, braun und Flachglas. Was ist Flachglas? Leere Flachmänner? Nein, es sind zum Beispiel Spiegel oder Glasplatten – die sind eben flach. Dann finde ich angeschrieben «Elektroschrott». Alles, was mit Strom zu tun hat, fliegt da rein.

Was die Bewohnerinnen und Bewohner alles umsonst entsorgen können, ist einfach grandios. Ich habe den Flyer vor mit liegen und da drauf steht: «Kunststoffabfälle, elektrische und elektronische Geräte, Kühlgeräte, Karton, Papier, Flaschenglas und anderes Glas, Kaffeekapseln, Metall, Velos, Batterien und Akkus, Textilien und Schuhe und zu guter Letzt auch Autobatterien.» Alles andere wie Sperrgut, Holz, Pneu, Farben, Lacke und Bauschutt muss extra bezahlt werden.

Ein Augenschein in den Kofferraum oder das Gewicht auf der Rampe bestimmen dann den Preis. So einfach wäre die Entsorgung.

Haben Sie festgestellt, dass die Abfallkörbe an unseren Strassenrändern ausgetauscht wurden? Die meisten davon glänzen jetzt silberfarbig und haben einen schmalen Einfüllschlitz. Die alten nostalgisch wirkenden hatten einen grossen Einwurf. Denken Sie nun aber nicht, dass weniger Abfall an der Freiluft entsorgt wird. Kleine Plastik- und grössere Papiersäcke werden neben den Abfalleimern abgestellt.

Neulich war ich an einem Sonntagmorgen für einen Spaziergang auf dem Friedhof. Hier steht noch ein nostalgischer Abfalleimer. Am Boden lagen, wahrscheinlich von Tieren, zerfetztes Papier, Brot, Cervelathäute und vieles andere mehr. Ein Blick in den Korb zeigte auf, dass auch Flaschen darin lagen. Wie weit muss man sinken, um dies alles am «Platz der ewigen Ruhe» zu entsorgen?

Ich beneide unsere Werkhofmitarbeiter nicht im Geringsten. Im Gegenteil: Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit, wie sie immer wieder alles säubern und dies meistens mit einem Lächeln und gutem Spruch auf Lager.

Bin ich ein Entsorgungsfreak, oder habe ich einen halbwegs gesunden Menschenverstand? Ich weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich meine Körbe und Tüten in unserem Holzschopf weiterhin mit unserem Abfall füllen und dann wieder in die «Schutti» bringen. Euch allen wünsche ich gutes Entsorgungserlebnis!