Aus Niederämter Sicht Der Wind in Wisen ist stärker, aber nicht die Einsamkeit Wann unterscheidet sich die Sicht auf die Welt und welche Parameter führen dazu, dass diese sich ähnelt? Unser Kolumnist sinniert frühmorgens, mit Blick auf den Fluhberg, während draussen der Wind rüttelt. Fabian Bloch* Drucken Teilen

Der Fluhberg oberhalb von Wisen: Hinter ihm geht die Sonne auf. Bruno Kissling

Da sitze ich also im Büro in Wisen und tippe diesen Text. Es ist 6.23 Uhr, es wird schon langsam hell und das Dörfchen erwacht allmählich zum Leben. Gucke ich aus dem Fenster, sehe ich vor allem grüne Matten, laublose Bäume, vereinzelte Autos, mehrheitlich dunkle Häuser und den Fluhberg. Hinter dem Fluhberg geht nämlich die Sonne auf und hinter dem Fluhberg steigt auch die Dampfwolke des KKG auf. Das gibt mir die Gewissheit, dass das Niederamt noch da ist.

Ich gehe zumindest davon aus. Und es windet. Ich glaube, dass man sich unten im Tal fast nicht vorstellen kann, dass es hier oben wirklich massiv stärker windet. Irgendwie hetzt der Wind überwiegend von Westen her. Wenn er jedoch aus dem Osten bläst, ist es eine ganz andere Situation. Der Wind aus dem Westen kennt man. Ich weiss dann genau, wo was zu scheppern beginnt, was allenfalls davonfliegen oder mindestens umfallen könnte. Möglicherweise vermag es der Wind, auf dem Dach des Nachbarn sogar wieder einen Ziegel zu verschieben oder abzudecken.

Ganz im Gegenteil zur Bise. Normalerweise ist die kalt. Dann scheppern eben ganz andere Dinge und in Sicherheit gedachte Gegenstände fliegen davon. Ich weiss, Sie wissen, wie es so ist mit dem Wind. Ich bin aber sicher, dass mir die Wisner Einwohnerschaft beipflichten, wenn ich sage, dass es hier oben nicht nur eine Stufe intensiver ist. Und das ist nicht nur im Winter so. Hier hat es auch im Sommer öfters ein kleines, dann sehr willkommenes Lüftchen.

Neuzuzüger erschrecken vielleicht beim ersten Sturm. Meine Frau Muriel jedenfalls hat beim ersten Sturm mitten in der Nacht gegoogelt, wie viel Wind eine Scheibe aushält. Ja, es kann tatsächlich intensiv sein. Ich als Ur-Wisner bin es gewohnt und ich liebe den Wind, aber es muss nicht immer sein.

Es liegt sicher nicht am Wind. Aber ein Dorf wie Wisen kann ausgestorben wirken. Leider hat es hier keinen Laden, keine Bäckerei und keine Post. Es gibt also vermeintlich keinen Ort, wo man Leute treffen könnte. Klar, es hat Restaurants, Wanderinnen und am Wochenende Touristen auf der Hupp.

Jetzt stellen Sie sich vor: Ich spaziere mit dem Kinderwagen durch unser Dörfchen. Die Ruhe ist zum Geniessen und dennoch treffe immer die gleichen Leute an und freue mich auf einen Schwatz. «Du Schatz, ich gehe mal kurz 30 Minuten raus!» Das funktioniert auch in Wisen nicht. Und ich geniesse das. Hier kann man sicher einsam leben, wenn man will, oder offen sein und mit den Leuten in Kontakt kommen.

Kürzlich wollte ich dann trotzdem wieder einmal eine neue Route machen mit dem Kinderwagen und ging nach Olten. Auch dort trifft man Leute auf einen Schwatz, kann gemütlich einen Espresso trinken und flanieren. Einkaufen, Sitzungen abhalten, Leute treffen, beobachten oder einfach spazieren.

Die Gegend hier bietet einfach auf kleinem Raum alles. Na ja, fast alles. Ich finde es einfach super, dass man auf diesem Flecken Erde alle Möglichkeiten hat. Von ganz kleinen Dingen wie die Ruhe auf dem Dorfspaziergang bis hin zum Kleinstadtfeeling sowie «Grossstadtfeeling». Weil, wenn ich mit meinen Freunden aus New York spreche, sind die fasziniert, dass ich vier grössere Städte alle innerhalb 30 bis 50 Minuten erreiche. Die Schweiz ist halt klein und überschaubar.

Dann ist da das Niederamt. Die Sicht auf das Niederamt, die Schweiz oder die Welt ist wahrscheinlich aus jedem Dorf anders. Mindestens die Sicht auf das Niederamt oder die Schweiz ändert sich von Niederämter Dorf zu Dorf. Die Sicht auf die Welt ist vermutlich dann wieder aus allen Dörfern ähnlich – das wage ich mal zu behaupten.

* Fabian Bloch ist Musiker, spielt Euphonium und liebt das Leben. Er lebt in Wisen.