Aus Niederämter Sicht Weisswürste mit Rösti? Zurück aus den Ferien fragt sich unsere Kolumnistin, welcherlei Grenzen es alles gibt – und was sie nach deren Querung mitnimmt in den Alltag. Antje Kirchhofer-Griasch*

Grenzen queren: Das geht auch ohne Wohnmobil und im Alltag – in metaphysischer Weise. Bild: son

In den ersten Ferienwochen habe ich mit meiner Familie eine kleine, spannende Reise unternommen. Dabei sind wir über Grenzen gefahren, haben Grenzen überwunden und Grenzen erkundet. Ich meine nicht nur Grenzen zwischen Ländern, sondern Grenzen, die ausgeprägter und spezieller sind.

Wir waren mit einem kleinen Camper unterwegs. Unser Ziel: die Bretagne. In mehreren Etappen sind wir über Deutschland nach Nordfrankreich gereist. Vor Ort angekommen, fiel beim Einkaufen direkt auf: Es muss Butter sein! Butter als Zutat scheint ein Qualitätsmerkmal zu sein und steht mindestens als Auslobung «au beurre» auf der Verpackung oder ist sogar Teil des Namens eines Lebensmittels oder eines Gerichts. Olivenöl ist für die mediterran geprägten Südfranzosen; im Norden ist alles in Butter. Dazwischen verläuft die prägende Buttergrenze.

Auf dem Rückweg machen wir Station in Nyon am Genfersee und ich werde von unseren Kindern gefragt, warum man hier, obwohl ja wieder über die Landesgrenze zurück in der Schweiz, Französisch spricht. Noch mit den kulinarischen Erinnerungen an Frankreich im Gedächtnis klären mein Mann und ich sie gleich über den Röstigraben auf und wir philosophieren darüber, wo in der Schweiz man Fondue und wo lieber Raclette isst.

Mir kommt noch ein weiteres Beispiel aus meiner ersten Heimat in den Sinn. Nördlich von Baden-Württemberg und Bayern verläuft der prägende Weisswurst-Äquator. Weiter nördlich gibt es keine Weisswürste. Die Weisswurst ist ein identitätsstiftendes Element für die Süddeutschen!

Die kulturellen Einflüsse aus der Vergangenheit und Gegenwart zeigen sich am Beispiel der Leibspeisen. Und daran sieht man Grenzen, Gräben und Schranken, wie ich finde, besonders anschaulich.

Inzwischen sind wir wieder zu Hause und der Alltag hat mich so langsam wieder. In meinen Gedanken schwirren aber immer noch viele schöne Reiseerinnerungen. Es war wieder wunderbar, in den Ferien Grenzen zu überwinden, Neues zu Entdecken und beispielsweise im Restaurant die eine oder andere lokale Spezialität zu wählen, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, worum es sich dabei wohl handeln könnte. In den Ferien habe ich Lust zum Probieren und bin offener für bislang Fremdes.

Im Alltag spielen die identitätsstiftenden Faktoren wieder eine grössere Rolle. Ich mache und mag, was ich kenne. Ich mag zum Beispiel noch immer sehr gerne Weisswürste.

Wieder zurück frage ich mich, welche Grenzen oder Gräben es wohl hier bei uns gibt? Klar, die Sichtbaren, beispielsweise im Niederamt ganz prägend die Aare, zum Glück mit vielen Brücken! In Schönenwerd gibt es etwa auch das «Dorf» und das «Feld», dazwischen eine Art Grenze.

Die konfessionellen Gräben zwischen den Kirchen verlieren zum Glück mehr und mehr an Bedeutung. Und wie steht es zukünftig wohl mit dem Stadt-Land-Graben?

Mich haben die Ferien angeregt, mehr auf die unsichtbaren Grenzen zu achten, auch im Alltag. Einerseits helfen sie, in dem sie ein Zugehörigkeitsgefühl schenken können. Andererseits verhindern sie vielleicht auch Entwicklung. Als Einzelne und als Gesellschaft können wir ein Stück weit mitentscheiden, wie bestimmend wir sichtbare und unsichtbare Grenzen sein lassen.

Ich frage mich: Wo gibt es Gelegenheiten, auf der anderen Seite Neues, Spannendes, Horizonterweiterndes kennen zu lernen? Diese Frage nehme ich aus meinen Ferien mit in die nächste Zeit!